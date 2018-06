Có nên cho trẻ uống thuốc bắc bồi bổ

Trẻ ra nhiều mồ hôi có phải thiếu canxi? / Cảnh giác với suy giảm miễn dịch bẩm sinh khi trẻ ốm nhiều

Cháu ăn uống bình thường. Xin hỏi bác sĩ, có phải do cơ thể yếu, sức đề kháng kém nên con tôi mới ra nhiều mồ hôi? Tôi nên đưa cháu khám bệnh ở đâu và chữa thế nào? Cháu uống thuốc sắc (thuốc bắc) có được không? (Ngô Tuấn Long)

Ở trẻ nhỏ, do hệ thống điều nhiệt chưa hoàn thiện, hiện tượng bé ra nhiều mồ hôi khi chơi rất hay gặp, cơ thể bé lại đang trong giai đoạn phát triển, bé hay hiếu động thích chạy nhảy vui chơi nên dẫn đến bé hay nhiều mồ hôi cả khi trời mát. Khi bé lớn dần, hiện tượng này sẽ giảm, trừ một số trường hợp ra nhiều mồ hôi do yếu tố gia đình hay ra mồ hôi do bệnh lý.

Khi ra quá nhiều mồ hôi, bé dễ bị mất nước, mệt mỏi, táo bón. Bé mặc quần áo nhiều mồ hôi, khi quần áo áp vào người làm bé dễ bị cảm lạnh, viêm đường hô hấp. Vì vậy cần chú ý lau mồ hôi, thay quần áo cho bé khi bị ướt. Cố gắng tạo điều kiện cho bé được chơi trong môi trường thoáng mát để bé đỡ ra nhiều mồ hôi. Đặc biệt khi mua quần áo cho bé bạn nên chọn loại vải cotton dễ thấm nước, tránh các hàng vải dày, nhiều nilon làm bé càng nóng, mồ hôi ra nhiều gây cọ sát da làm da dễ bị nhiễm khuẩn, nổi rôm sảy không tốt cho bé.

Chế độ ăn ngoài việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng, bạn nên chú ý cho bé có rau xanh, hoa quả tươi, đặc biệt có canh trong bữa ăn và uống đủ nước. Bạn có thể theo dõi thấy nước tiểu ít, vàng đậm có nghĩa là chưa cung cấp đủ nước cho bé.

Tuy nhiên nếu bé ra mồ hôi quá nhiều bạn cần cho bé đi khám nhi, dinh dưỡng để xác định bé ra mồ hôi sinh lý hay do bệnh lý. Việc điều trị thuốc đông y bạn cần phải có chỉ định của bác sĩ y học cổ truyền, không nên tùy tiện dùng thuốc sắc cho trẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội