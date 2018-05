Tại sao đàn ông bị ung thư dễ chết hơn phụ nữ / Tuổi thanh niên bị đau tinh hoàn, là bệnh gì?

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào bạn,

Hiện nay chưa có công trình khoa học nào công bố nhiệt độ lạnh là nguyên nhân làm tăng sinh và phình to tuyến tiền liệt. Một minh chứng rất đơn giản: Tỷ lệ phình to tuyến tiền liệt ở đàn ông các nước nhiệt đới và hàn đới cũng như ôn đới đều như nhau. Do vậy bạn hãy yên tâm nhé.

Thân ái.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức

Trưởng khoa Tiết Niệu

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM