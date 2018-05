Cơn đau đầu nhẹ báo hiệu dạng đột quỵ hiếm gặp

Đau nửa đầu có thể gây tổn thương não vĩnh viễn / Nguy cơ tàn tật từ chứng đau nửa đầu

Hannah nhập viện Rotherham trong tình trạng đau đầu nặng, cơ thể rệu rã gần như đã chết. Cô đang đối mặt với một cơn đột quỵ. Các bác sĩ đặt câu hỏi về việc liệu Kieran có nghiện ma túy, rượu hay bị bệnh tâm thần không. Câu trả lời là không, duy chỉ có một điều là cô hay bị đau đầu. Các bác sĩ phát hiện não bệnh nhân có dấu hiệu chảy máu làm tê liệt một nửa các tế bào não, hình thành nên một loại đột quỵ hiếm gặp khiến người bệnh bị liệt não hoặc chết.

Hannah mới kết hôn với Kieran được 6 tuần, trước khi cô ngã bệnh. Người phụ nữ này cho biết: "Tôi thường xuyên bị đau đầu nhẹ, có khi kéo dài đến 2 tuần. Trước khi nhập viện, tôi không hề có dấu hiệu bệnh tật".

Bác sĩ đưa Hannah vào tình trạng hôn mê để thử độ bình tĩnh vì cô quá kích động. Tuy nhiên cô phải cấp cứu trở lại với tình trạng tồi tệ hơn trước. Bác sĩ hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo với bệnh nhân, cuối cùng họ quyết định đưa Hannah trở lại tình trạng hôn mê một lần nữa.

Ban đầu, các bác sĩ dự đoán Hannah bị bệnh viêm màng não, sau đó kết quả chụp CT, quét MRI không cho thấy điều đó. Được đánh thức sau lần hôn mê thứ hai, Hannah vẫn bị mất phương hướng và tồi tệ hơn là không thể nói được.

Cuối cùng bác sĩ chọc dò tủy sống bệnh nhân và phát hiện não chảy máu. Kết quả chẩn đoán cho thấy Hannah bị xuất huyết dưới nhện - một dạng hiếm của đột quỵ, thường gặp ở người hút thuốc, nghiện rượu, có chấn thương tác động từ bên ngoài. Hannah không hề nghiện chất kích thích và cũng không có chấn thương nhưng vẫn mắc bệnh khiến các bác sĩ vô cùng bối rối.

Các bác sĩ nói với Kieran rằng Hannah chỉ có 50 % cơ hội sống sót, dù sống nhưng cơ hội trở lại bình thường rất ít bởi não bộ đã bị hư hỏng, tê liệt nặng. Thế nhưng thật bất ngờ, chỉ sau một ngày nằm liệt, mất phương hướng, Hannah đã trở lại bình thường một cách kỳ diệu.

"Cuộc sống quá ngắn, chúng ta có thể chết đi bất cứ lúc nào. Mọi người đừng bao giờ coi thường những cơn đau đầu nhẹ, bởi nó là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh tật", người phụ nữ vừa thoát khỏi tử thần nói.

Theo các chuyên gia, xuất huyết dưới nhện là một trong những dạng tai biến mạch não rất nặng trên lâm sàng. Nguyên nhân của xuất huyết dưới nhện bao gồm nguyên nhân do chấn thương và không do chấn thương. Trong nhóm nguyên nhân không do chấn thương thì xuất huyết dưới nhện vì vỡ phình động mạch não chiếm tới 80%.

Những người mắc bệnh thận đa nang di truyền, tuổi cao, tiền sử hút thuốc lá, nghiện rượu, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, nghiện ma túy, chấn thương sọ não, nhiễm khuẩn huyết, phụ nữ hậu mãn kinh, tiền sử gia đình có người mắc phình động mạch não... có nguy cơ mắc bệnh cao.

Một số dấu hiệu cảnh báo trước như đau đầu dữ dội, kéo dài không rõ nguyên nhân; giãn đồng tử; thay đổi thị lực hoặc nhìn đôi (song thị); nói khó, liệt mặt, sụp mi; co giật thoáng qua. Các dấu hiệu này ít khi được bệnh nhân và thậm chí cả thầy thuốc để ý đến.

Khi túi phình vỡ, một lượng máu lớn chảy ra khoang dưới nhện hoặc vào não thất. Áp lực nội sọ tăng cao. Các triệu chứng khởi đầu bằng đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức, có trường hợp thấy như đầu bị “nổ tung” sau đó đi vào hôn mê sâu. Khám bệnh nhân có thể thấy dấu thần kinh khu trú, hội chứng màng não rõ. Chọc dịch não tủy thấy có máu không đông và áp lực rất tăng. Chụp cắt lớp thông thường có thể chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện với độ chính xác cao.

Lời khuyên của các chuyên gia là bạn không nên bỏ qua các cơn đau đầu nhẹ, mà nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra sức khỏe của não bộ, tránh tình huống xấu.

Linh Nga