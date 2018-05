Cơn đau thắt ngực cảnh báo nhồi máu cơ tim

Chàng trai 28 tuổi bị nhồi máu cơ tim / Phụ nữ dễ chết vì bệnh tim

Nữ bệnh nhân 65 tuổi được bác sĩ xử trí cấp cứu bằng thuốc hạ áp và chống đau thắt ngực, nhập viện theo dõi và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Thân nhân cho biết bà có tiền sử bị tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ bốn năm qua.

Bác sĩ Đỗ Triều Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn nhận định rất may bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời để xử trí cấp cứu cơn thiếu máu cơ tim, bởi nếu để lâu có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm. Kết quả đo điện tim cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim vùng trước rộng từ V1 đến V6. Siêu âm tim có hở van hai lá 1/4, hở van động mạch chủ 1,5/4, không tăng áp động mạch phổi và không tràn dịch màng ngoài tim.

Các bác sĩ Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn đã hội chẩn với bác sĩ Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chỉ định bệnh nhân chụp DSA mạch vành và can thiệp đặt stent nếu mạch bị hẹp nặng. Kết quả chụp cho thấy bệnh nhân chưa cần đặt stent, do vậy hướng tiếp theo là điều trị nội khoa và theo dõi sát.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia tim mạch, trường hợp đau thắt ngực không đáp ứng với điều trị nội khoa tối ưu, cần tiến hành chụp mạch vành để có chẩn đoán xác định. Nếu động mạch vành hẹp trên 70% đường kính mạch vành thì chỉ định đặt stent để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp và giảm tỷ lệ tử vong.

Thế giới mỗi năm có 7,3 triệu người chết do nhồi máu cơ tim. Riêng ở Việt Nam, số bệnh nhân nhồi máu cơ tim hàng năm tăng từ 15 đến 20%. Triệu chứng điển hình của bệnh là cơn đau thắt ngang ngực như bóp nghẹn lại, có thể lan ra tay hay lên cổ, lên hàm, kèm theo toát mồ hôi hột, kéo dài từ 5 đến 15 phút.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan khi bị những cơn đau thắt ngực không điển hình. Cho dù đau mơ hồ, hay chỉ cảm giác nặng ngực ở người tuổi trung niên trở lên, có hay không có các yếu tố nguy cơ gây thiếu máu cơ tim như hút thuốc lá, mỡ máu cao, cũng nên đến bệnh viện kiểm tra. Trường hợp bị đau thắt ngực nghi thiếu máu cơ tim, hướng xử trí ban đầu là nằm yên tại chỗ, không làm bất cứ động tác cố gắng nào, nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để được cứu chữa kịp thời.

Trần Ngoan