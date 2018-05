Con hay quấy đêm, có nên dùng thuốc an thần

Trẻ quấy đêm không phải chuyện nhỏ / Làm gì khi bé trằn trọc khó ngủ

Cháu hiện được 10,5 kg, cân nặng trồi sụt liên tục vì hay ốm, viêm đường hô hấp. Tôi biết việc ngạt mũi, ho, viêm nhiễm cũng là lý do khiến con khó ngủ, hay dậy khóc giữa đêm, nhưng có những thời kỳ con hoàn toàn khỏe mạnh, không bị vấn đề gì về sức khỏe, thì cháu vẫn dậy quấy đêm. Tôi để ý thấy con thường ngủ được một giấc ngon từ lúc bắt đầu ngủ (tầm 10h đêm) tới khoảng 1-2h sáng, sau đó là ọc ạch suốt.

Tôi đã cho con đi khám, lần thì bác sĩ nói thiếu canxi, kê thuốc bổ sung, lần khác bác sĩ lại bảo rối loạn giấc ngủ, cũng kê canxi, thuốc bổ và một loại thuốc an thần. Tôi đọc hướng dẫn sử dụng thấy loại thuốc an thần này chỉ dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, và tham khảo các tài liệu, tôi thấy nói thuốc an thần có nhiều tác dụng phụ không tốt cho trẻ em nên không dám cho con uống. Tôi rất lo lắng không biết con tôi bị làm sao và phải điều trị cho cháu như thế nào. (Hải Minh)

Ảnh minh họa: Playgroupaustralia.com.au.

Trả lời:

Chào bạn,

Trẻ trai 18 tháng cân nặng trung bình khoảng 11 kg. Trước mắt, trẻ cần được xác định chính xác ngủ được bao nhiêu giờ trong một ngày đêm. Ở lứa tuổi con bạn, trung bình bé ngủ khoảng 10-12 giờ/ngày là bình thường. Rối loạn giấc ngủ cũng có nhiều nguyên nhân như: nhịp sinh học của trẻ bị thay đổi, thiếu canxi, vitamin D, kẽm…

Ở lứa tuổi con bạn, bạn không nên cho bé sử dụng thuốc an thần. Bạn nên thay đổi thói quen và giờ sinh hoạt như: tập cho con ngủ vào một giờ nhất định trong ngày, tránh các tiếng ồn, ánh sáng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ, bổ sung canxi, vitamin D, kẽm… nếu trẻ thiếu.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường