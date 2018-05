Cụ bà 101 tuổi vượt qua ca mổ thành công

Thay khớp thành công cho bệnh nhân 100 tuổi / Những ca bệnh hy hữu trong y học hiện đại

Cụ tên Nguyễn Thị My, ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Bác sĩ Phạm Hải Bằng, Phó khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, cụ My nhập viện trong tình trạng bị sa trực tràng. Toàn bộ đoạn cuối của ruột già dài khoảng 10 cm lòi ra ngoài khiến cụ không nằm ngửa hay ngồi được. Đoạn ruột bị trầy xước do cọ xát khiến bà cụ đau, khó chịu.

Cụ Nguyễn Thị My, bên cạnh là con dâu cụ, tại khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức ngày 6/4, trong lúc đợi xuất viện. Ảnh: MT.

Vì cụ đã quá lớn tuổi, các bác sĩ phải thăm dò, theo dõi tình trạng sức khỏe cẩn thận mới quyết định mổ khi xác nhận mọi chức năng gan, thận của cụ đều ổn định.

Bác sĩ Phạm Hải Bằng cho hay, với các trường hợp sa trực tràng như thế này, có nhiều phương pháp phẫu thuật như khâu xếp nếp kéo ruột lên trên (thường chỉ áp dụng với các đoạn sa ngắn 3-5 cm; Mổ mở đi vào đường bụng lôi trực tràng lên để treo cố định... Tất cả cách này nhưng đều không thể áp dụng với bà cụ vì đoạn ruột sa của cụ dài, hơn nữa việc mổ bụng sẽ gây nhiều đau đớn khó hồi phục. Cuối cùng, kíp mổ quyết định cắt đoạn ruột sa và nối qua đường hậu môn.

Việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân sau mổ cũng được thực hiện cẩn trọng. Sau mổ một tuần, miệng nối phần cắt đoạn sa trực tràng đã lành hẳn, bà cụ sức khỏe ổn định, trở về sinh hoạt bình thường và được xuất viện chiều 6/4.

Theo bác sĩ Bằng, đây là trường hợp hy hữu khi thực hiện phẫu thuật ở người trên 100 tuổi. Ở người già, nhiều cơ quan đã lão hóa trong đó có hệ miễn dịch nên khả năng chống đỡ ngoại cảnh kém, khả năng hồi phục sau mổ thấp. Cũng vì lý do này, đôi khi chỉ vì những chấn thương nhỏ như ngã gãy xương cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng người già. Khi đó họ không ngồi được sẽ dẫn tới khó thở, gây ứ đờm, viêm phổi và thậm chí tử vong. Ngoài ra, người lớn tuổi thường có nhiều bệnh mãn tính như suyễn, tiểu đường, xơ vữa động mạch... đều dễ gây tử vong trong và sau mổ.

"Trường hợp bệnh nhân cao tuổi này rất đặc biệt. Cụ có nghị lực rất cao, sau mổ 1-2 ngày là đã tự ngồi dậy được, thích nghi rất tốt và hồi phục nhanh", bác sĩ Bằng nói.

Bà Đỗ Thị Yên, con dâu cụ My, cho hay bà đã 101 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên cụ phải đi viện. Trước khi có khối sa ở hậu môn, cụ vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường, có thể xâu kim, tự tắm và giặt đồ của mình, thậm chí còn giúp con cháu băm bèo, cho gà ăn.

Minh Thùy