Cụ ông nhiễm trùng vùng kín vì quấn tã

Tại Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), các bác sĩ ghi nhận dương vật của bệnh nhân 65 tuổi có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng gây áp-xe. Bệnh nhân được sát khuẩn vết thương và cho dùng thuốc kháng sinh.

Người nhà ông Nam cho bác sĩ biết, ông Nam bị bệnh tiểu đường, thường xuyên đi tiểu lắt nhắt nên người giúp việc cho mặc tã để tiện việc dọn vệ sinh. Lần này có lẽ bỉm không được thay thường xuyên nên "chỗ ấy" nhiễm trùng mà không biết.

Theo Thạc sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, nếu nhập viện muộn, vết thương có thể khiến bệnh nhân bị hoại tử hoặc gây những biến chứng khác.

Cũng theo ông Dũng, với những bệnh nhân tiểu đường, việc chăm sóc phải thật sự cẩn thận, nhất là khi có những vết thương vì rất dễ gây nhiễm trùng hoặc hoại tử. Trong trường hợp dùng tã cho người già mắc bệnh tiểu đường, cần phải giữ vệ sinh sạch sẽ, thay tã thường xuyên.

Không chỉ bị nhiễm trùng bộ phận sinh dục do mang bỉm, theo các điều dưỡng chuyên chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi, vùng xương cụt, gáy, bả vai bệnh nhân cũng dễ bị lở loét và nhiễm trùng do nằm lâu ngày.

Chứng loét hay xuất hiện vào mùa nóng bởi bệnh nhân đổ nhiều mồ hôi hoặc ẩm ướt do tiểu không kiểm soát. Chứng nhiễm trùng do tỳ đè thường thấy ở bệnh nhân bị liệt, hôn mê do chấn thương não, tai biến mạch máu não.

Do cơ thể người lớn tuổi có đề kháng kém nên vết loét rất lâu lành và thường loang ra thêm, dễ gây nhiễm trùng. Chính vì thế không nên chủ quan với các vết loét nhỏ. Ngay khi phát hiện vùng da bị đỏ, người chăm sóc nên xoa bóp để kích thích sự tuần hoàn máu, thi thoảng đổi tư thế để giữ vết thương khô thoáng.

Trong trường hợp vết loét đã lan rộng, cần nhờ sự tư vấn của bác sĩ hoặc điều dưỡng để có cách xử lý và chăm sóc hợp lý.

Trung Hào

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi