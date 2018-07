Cục máu đông gây tắc nghẽn phổi người đàn ông

Nam bệnh nhân 64 tuổi vào Bệnh viện Quận 11, TP HCM, cấp cứu trưa 29/5 trong tình trạng khó thở do phổi tắc nghẽn mạn tính. Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân đỡ hơn nhưng đột ngột tối hôm đó diễn tiến nặng, khó thở nhiều hơn, đau ngực, tụt huyết áp.

Bệnh nhân được siêu âm tim, chụp CT Scan ngay trong đêm, kết quả suy tim cấp và cục máu đông gây tắc nhánh lớn động mạch phổi. Các bác sĩ chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết để tái thông mạch máu phổi.

Bệnh nhân bị thuyên tắc phổi được cứu sống. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân bớt khó thở, hết đau ngực, huyết áp dần ổn định. Bốn ngày sau, siêu âm tim và CT Scan ngực hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân hiện có thể tự đi lại, hồi phục ổn định.

Bác sĩ Hồ Thị Thu Hương, Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết thuyên tắc phổi là tình trạng cấp tính nguy hiểm đến tính mạng, do cục máu đông gây tắc mạch máu phổi. Tình trạng này thường xuất hiện trên một số bệnh lý, trong đó có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Trên thế giới, bệnh nhân bị thuyên tắc phổi kèm tụt huyết áp có tỷ lệ tử vong 65%. Hầu hết trường hợp thuyên tắc phổi được phát hiện và can thiệp muộn. Do bệnh diễn tiến rất nhanh nên việc chuyển viện trong tình trạng này đều không an toàn.

Lê Phương