Cuộc sống cô đơn của 'thảm họa thẩm mỹ' xứ Hàn

Mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ / Sự kỳ diệu của phẫu thuật thẩm mỹ xứ Hàn

Từng là một ca sĩ xinh đẹp của làng giải trí Hàn trong những năm thập niên 1980, Han Mi Ok lẽ ra đã có một cuộc sống êm đẹp nếu không quyết định vươn tới "sự hoàn hảo" bằng việc đi bơm botox để độn cằm. Sau "lần đầu tiên" vào năm 28 tuổi và cảm thấy chưa đủ hài lòng, Han Mi Ok bắt đầu trượt dài trên con đường phẫu thuật thẩm mỹ.

Gần 20 lần lên bàn phẫu thuật trong suốt hơn 20 năm ròng rã đã khiến Han Mi Ok từ người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp trở thành một thảm họa, khiến gia đình cô cũng sợ hãi.

Han Mi Ok hiện tại, một phụ nữ tội nghiệp. Ảnh: Channel A.

Han Mi Ok mới đây được mời tham dự một chương trình truyền hình và chia sẻ những kinh nghiệm của cô về phẫu thuật thẩm mỹ, cùng những tổn thương to lớn về tinh thần mà cô phải chịu khi khuôn mặt bị ảnh hưởng nặng nề từ tác hại của "công nghệ dao kéo". So với thời điểm khủng hoảng nhất, khuôn mặt của Han Mi Ok giờ đã nhỏ hơn nhiều, nhưng những vết sẹo lớn nhỏ vẫn hiện hữu trên mặt cô, khiến nó trở nên xộc xệch và dị dạng.

Không chỉ trò chuyện với khán giả, Han Mi Ok còn chia sẻ những hình ảnh khi cô còn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi và chưa nhờ cậy tới bất cứ sự trợ giúp nào của công nghệ "dao kéo". Không ít khán giả bất ngờ với dáng vẻ của cô khi đó: một cô gái xinh đẹp, khuôn miệng tươi tắn, đôi mắt sáng to tròn. Điều này hoàn toàn khác với một Han Mi Ok hiện tại.

Han Mi Ok qua các năm với khuôn mặt ngày càng biến dạng.

Trong chương trình, Han Mi Ok tiết lộ, năm 20 tuổi, cô là một cô gái đẹp, được nhiều người vây quanh và ngưỡng mộ: "Khi đó, tôi muốn mình đẹp hơn nữa và kiếm được nhiều tiền hơn. Thực tế, gia đình tôi kinh tế cũng cơ bản, làm ca sĩ không phải con đường duy nhất để đi lên. Nhưng tôi quyết định sẽ dấn thân. Tôi đến Nhật Bản để chỉnh sửa mặt. Đeo đuổi công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ giống như là liều thuốc gây nghiện, đến năm tôi 38 tuổi, khi từ Nhật trở về, bạn bè nhiều người nói rằng mặt tôi trở nên sưng phồng, nó to bất thường. Cuối cùng thì mọi thứ trở nên thế này đây".

