Cuối tháng 6 sẽ có kết luận về chất lượng văcxin Quinvaxem

WHO khẳng định văcxin 5 trong 1 Quinvaxem an toàn / Tạm ngừng văcxin 5 trong 1 để chờ WHO điều tra

“Việc gián đoạn mũi tiêm trong thời gian tạm dừng 2 tháng này không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch của trẻ khi tiêm các mũi tiêm tiếp theo đối với những trẻ đã được tiêm 1 hay 2 mũi trước đó. Trên thực tế là các nước có lịch tiêm khác nhau về khoảng cách giữa các mũi tiêm bạch hầu-ho gà-uốn ván là 2-4-6 tháng, hay 3-5-12 tháng chứ không phải là 2-3-4 tháng như lịch của nước ta”, giáo sư Hiển cho biết thêm.

Đầu tháng 5, Bộ Y tế đã có quyết định tạm dừng sử dụng văcxin 5 trong 1 Quinvaxem trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, sau khi có 5 trẻ tử vong liên quan, trong đó 4 ca được kết luận không do văcxin. Giáo sư Hiển cho biết, việc dừng văcxin là do thận trọng chứ không phải là do chất lượng có vấn đề.

Hội đồng khoa học tư vấn về sử dụng văcxin và sinh phẩm y tế của Bộ Y tế đã họp và đề nghị Bộ chưa nên sử dụng văcxin thay thế trong thời gian tạm dừng sử dụng (khoảng 2 tháng).

Các phương án được đưa ra là: Nếu cuối tháng 6, không có bằng chứng về mối liên quan giữa các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng nặng với chất lượng văcxin thì nên sử dụng lại nó. Nếu có liên quan thì thay thế bằng văcxin trong nước như đã sử dụng trước đây là mũi tiêm 3 trong 1 (phòng bạch hầu-ho gà-uốn ván), và mũi tiêm văcxin viêm gan B, mà không có thành phần Hib. Đồng thời về lâu dài, lập đề án với lộ trình thích hợp trình Chính phủ thay thế bằng các văcxin khác thế hệ mới có ít phản ứng tại chỗ hơn.

Việc chủng ngừa văcxin 5 trong 1 sẽ bị tạm dừng khoảng 2 tháng. Ảnh minh hoạ: Dương Ngọc.

Cũng theo ông Hiển, ngành y tế đang tập trung tăng cường tập huấn và tập huấn lại, kiểm tra, giám sát việc bảo quản văcxin và thực hành an toàn tiêm chủng của cán bộ y tế; hướng dẫn các bà mẹ cách theo dõi, chăm sóc trẻ sau khi tiêm chủng, phát hiện sớm các trường hợp phản ứng và đưa trẻ tới cơ sở y tế để xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo, các bà mẹ khi đưa con đi tiêm chủng cần mang theo sổ tiêm chủng của trẻ, và thông báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con mình như tiền sử sinh đẻ, tiền sử bệnh tật, tiền sử tiêm chủng, đặc biệt là các phản ứng mạnh với lần tiêm trước để có chỉ định tiêm văcxin phù hợp. Trẻ cần được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng và tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 48 giờ sau tiêm chủng. Cần đưa ngay trẻ tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao (trên 39°C), co giật, khóc thét, quấy khóc kéo dài, li bì, bỏ bú, khó thở, tím tái...

Trong thời gian tạm dừng sử dụng văcxin Quinvaxem, các bà mẹ vẫn nên tiếp tục đưa trẻ đi tiêm các mũi khác như: viêm gan B mũi sơ sinh, lao, bại liệt, sởi và DPT mũi 4.

Văcxin Quinvaxem được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam từ tháng 6/2010 (viện trợ). Nó đã được Tổ chức Y tế Thế giới tiền kiểm định về chất lượng. Khi nhập về nước ta, nó lại được Viện Kiểm định quốc gia văcxin và sinh phẩm y tế tái kiểm định. Nó cũng trải qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trên trẻ Việt Nam. Văcxin đã được sử dụng ở hơn 90 nước với tổng số hơn 400 triệu liều.

Phương Trang