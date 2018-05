Cứu sống bé bị viêm não do sởi biến chứng

Bé Nam đã khỏe mạnh và có thể xuất viện. Ảnh: Phương Trang.

Hiện sức khỏe bé Nam (ở Từ Sơn, Bắc Ninh) rất tốt, không bị tổn thương não.

Trước đó bé điều trị sởi tại Bệnh viện Bắc Ninh 10 ngày thì hết sốt, nhưng 5 ngày sau lại sốt cao, bệnh diễn biến nặng lên rất nhanh, khó thở, nổi ban. Bé được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương ngày 17/4 trong tình trạng tổn thương phổi, phải thở oxy.

Tại đây, bệnh nhi xuất hiện co giật, hôn mê, được chọc dịch não tủy. Bé được chẩn đoán bị viêm não do sởi và được chuyển tiếp sang khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 19/4.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, vì thở oxy qua xông mũi không hiệu quả nên trẻ được chuyển sang thở máy, dùng thuốc chống co giật. Bé bị viêm phổi, viêm não nặng, biến chứng của bệnh sởi. 8 ngày tiếp theo, tình trạng của trẻ không cải thiện mà nặng hơn, hôn mê, người tím đen, co giật và nhiều lần đe dọa tử vong. Ngoài ra, trẻ còn bị bong da toàn thân, nguy cơ bị nhiễm trùng máu vì da lúc này rất non.

“Cũng vì bệnh tình trẻ quá nặng nên gia đình hai bên nội ngoại nhiều lần xin bác sĩ cho cháu về. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên quyết giữ lại, dù chỉ có hy vong nhỏ cũng phải cố gắng cứu bé bằng mọi giá. Rất may sau đó sức khỏe bé dần khá lên, cai được máy thở, đến giờ có thể xuất viện mà không bị di chứng về não”, phó giáo sư Dũng nói.

Đây là ca biến chứng viêm não trong giai đoạn cấp của sởi đầu tiên mà phó giáo Dũng từng gặp và là trường hợp rất hiếm. Trước đây, các bác sĩ thường gặp những ca biến chứng viêm não sau sởi rất dễ để lại biến chứng.

“Lúc đầu biết bệnh của cháu rất nặng, khó qua khỏi nên gia đình muốn xin cho cháu về nhà, không muốn cháu phải chết đường chết chợ. Nhưng may mắn là các bác sĩ không nghe, bảo còn tia hy vọng cũng cứu. Nhờ thế mà cháu mới có cơ hội sống”, bà Cảnh, bà ngoại của bé cho biết.

Phương Trang