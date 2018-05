Cứu sống bé sinh non 24 tuần thai

Em bé sống sót kỳ diệu khi mới 23 tuần thai / Cách phòng tránh sinh non

Mẹ bé, chị Đinh Thị Bích Thảo sinh năm 1992 ở xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nhập viện ngày 24/11 trong tình trạng vỡ ối, thai mới ở tuần thứ 24. Tiên lượng không thể giữ bé được, các bác sĩ đã quyết định cho chị sinh. Do quá nhỏ khi chào đời, bé được chuyển ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt của đơn nguyên Sơ Sinh thuộc Khoa nhi.

Hiện tại sức khỏe cháu tiến tiến tốt, đã tự thở và ăn qua sonde. Trước đó bé phải thở máy và được nuôi qua đường tĩnh mạch. Đây là trường hợp bé sinh non nhẹ cân nhất mà bệnh viện này cứu được tới nay.

Bé gái đã tăng 500 gram sau một tháng được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình). Ảnh: Long Nhật.

Trên thế giới, ước tính cứ 10 trẻ chào đời thì có hơn một trẻ sinh non, tức là mỗi năm có khoảng 15 triệu trẻ sinh non. Trong số này có tới hơn một triệu bé tử vong. Nhiều trẻ sống được nhưng gặp những vấn đề về phát triển trí tuệ, thị giác và thể chất. Còn tại Việt Nam, mỗi năm có đến 150.000 trẻ sinh non nhẹ cân chào đời và tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ này chiếm tới 25% tử vong sơ sinh, là một trong 42 nước có tỷ lệ tử vong sinh non cao nhất thế giới.

Nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sinh non là do mẹ quá trẻ, dinh dưỡng kém, lao động vất vả, bệnh lý tử cung, tiền sử sinh non, đa ối, đa thai, thai dị dạng… hay đơn giản là tình trạng viêm nhiễm của người mẹ (viêm phổi, viêm họng, thậm chí sâu răng).

Các bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm những yếu tố có nguy cơ sinh non. Với trẻ sinh non, bác sĩ cần hướng dẫn các bà mẹ kỹ năng ấp kangaroo, tránh bé mất nhiệt, bú sữa mẹ.

Long Nhật