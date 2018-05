Cứu sống trẻ khi sản phụ đột ngột sa dây rau

Hiện bé Đặng Vũ Trường Sơn - con sản phụ Nhung - hoàn toàn khỏe mạnh; bú, ngủ tốt. Kết quả khám đều cho thấy bé không có tổn thương do suy hô hấp sau sinh.

Trước đó, ngày 15/8, sản phụ Nhung nhập viện Bạch Mai trong tình trạng có cơn co tử cung. Bác sĩ cho theo dõi sinh thường. Tuy nhiên trong quá trình chuyển dạ, chuẩn bị sinh, sản phụ được phát hiện bị sa dây rau. Nếu dây rau bị chẹt, máu, dưỡng chất, ôxy không truyền cho bé thì nguy cơ tử vong vì ngạt sẽ rất cao.

Tình nguyện viên Miki vui vì đã góp phần hỗ trợ bác sĩ cứu được bé Trường Sơn. Ảnh: Hà An.

May mắn, khi đó tình nguyện viên người Nhật Soma Miki đã kịp thời xử lý tình huống hiếm gặp trên. Chị Miki đã cho tay vào cổ tử cung và dùng tay đẩy vùng tử cung lên, giữ không cho cơn co bóp tử cung chèn ép làm chẹt dây rau rốn. Chị phải giữ tư thế đặc biệt này suốt hơn 15 phút trong quá trình di chuyển bệnh nhân từ phòng theo dõi đẻ sang phòng mổ, đến khi bé được đưa ra an toàn khỏi bụng mẹ. Đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ, quá trình mang thai không có tiền sử gì đặc biệt.

Miki cho biết chị từng gặp tình huống này tại Nhật. Vì thế khi thấy tình trạng của sản phụ Nhung, Miki đã nhanh chóng áp dụng việc cấp cứu khẩn cấp.

“Lần trước mình chỉ là người chứng kiến, lần này gặp mình trực tiếp xử lý. Người mỏi nhừ khi phải cúi người di chuyển theo xe đẩy sản phụ trong tư thế đặc biệt, lại chứng kiến ca mổ trong tư thế đặc biệt, nhưng mình rất vui vì em bé đã an toàn”, Miki chia sẻ.

Miki là tình nguyện viên của tổ chức JICA, Nhật Bản làm việc tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trong 2 năm nay.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, sa dây rau là một trong những cấp cứu sản khoa; dây rau bị sa xuống trước ngôi thai, khi gặp các cơn co ngôi thai đè ép dây rau làm nghẹt lưu thông tuần hoàn. Trẻ không được cung cấp máu từ người mẹ, rất dễ dẫn tới tử vong.

Vì thế, ngay khi trẻ được lấy ra từ bụng mẹ, một kíp hồi sức của khoa Nhi đã trực sẵn tiến hành đặt nội khí quản, tiêm thuốc, hồi sức cho trẻ. Khi đó bé bị suy hô hấp, người tím ngắt. Sau khi được hồi sức, trẻ hồng hào trở lại và được đưa xuống khoa Nhi theo dõi. Tại đây, bé được rút ống nội khí quản chỉ hỗ trợ hô hấp. Tình trạng trẻ tốt lên từng ngày và hiện bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Nam Phương