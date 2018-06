Đa số đàn ông không kiên trì điều trị rối loạn cương

5 loại thuốc kê đơn có thể gây rối loạn cương / Nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn cương

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 6,2 triệu yêu cầu bảo hiểm sức khỏe cho những người được chẩn đoán bị rối loạn cương và phát hiện thấy chỉ 25% có đơn điều trị trong thời gian nghiên cứu 12 tháng.

Tuy không đi sâu vào lý do nam giới bỏ qua điều trị, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng một rào cản có thể là do chi phí. Nhiều thuốc là độc quyền nên đắt tiền, và bảo hiểm cũng hạn chế chi trả cho loại bệnh này. Nhiều nam giới cũng cảm thấy xấy hổ khi mang đơn ra hiệu thuốc hoặc tin rằng yếu sinh lý không phải là vấn đề quá to tát đến nỗi phải bận tâm giải quyết.

Ảnh: thequit.

Cho dù lý do tránh điều trị là gì, hậu quả cũng rất rõ ràng. Sức khỏe tình dục là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của nam giới và nam giới sống lâu hơn khi họ có đời sống tình dục tích cực. Rối loạn cương là bệnh cần điều trị.

Có nhiều cách điều trị khác nhau giúp bạn phục hồi nhưng để biết phương pháp nào thích hợp với mình, bạn cần được bác sĩ tư vấn. Dưới đây là 3 lựa chọn có thể được bác sĩ kê cho bạn:

1. Các chất ức chế PDE5

Nếu bạn vừa được chẩn đoán bị rối loạn cương, bạn có thể yêu cầu được thử chất ức chế PDE5 - lựa chọn điều trị dòng đầu tiên. Trên thực tế 75% nam giới trong nghiên cứu được kê những loại thuốc này. Có 3 loại khác nhau là sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) và vardenafil (Levitra). Hiệu quả của những thuốc này là khá giống nhau và chúng tác động theo cách giống nhau. Các thuốc này giúp các cơ trơn thư giãn và mạch máu giãn nở, giúp "cậu nhỏ" cương cứng khi được kích thích.

Nhưng có một số sự khác biệt quan trọng. Cialis có tác dụng lâu nhất - tới 36 giờ - và bạn không phải lo lắng về những tương tác thực phẩm. Với Viagra và Levitra, một bữa ăn nhiều chất béo có thể cản trở sự hấp thụ thuốc. Các bác sĩ khuyến nghị hãy đợi 2 giờ sau bữa ăn mới uống thuốc.

Tất cả các chất ức chế PDE5 đều có chung tác dụng phụ: Bạn có thể bị đau đầu, đỏ mặt hoặc trào ngược axit. Với Viagra, bạn có thể cũng thấy khả năng cảm nhận màu sắc giảm đi, mọi thứ có thể có màu xanh hoặc tím. Và với Cialis, bạn có thể cảm thấy nhói đau ở sườn, một số người sẽ phản ứng với loại này chứ không phải loại khác.

2. Alprostadil

Nếu bạn thất bại với việc dùng thuốc viên, hoặc là do chúng không có tác dụng với bạn hoặc quá đắt, hay bạn gặp phải nhiều tác dụng phụ, bạn có thể yêu cầu thử alprostadil, một liệu pháp điều trị dòng thứ cấp phổ biến.

Alprostadil hoạt động bằng cách tăng lưu thông máu giúp cơ trơn thư giãn, nhờ đó giúp bạn có thể cương. Loại thuốc này có thể được dùng dưới dạng thuốc tiêm vào "cậu nhỏ" hoặc thuốc viên đạn đưa vào lỗ tiểu.

Một tác dụng phụ tiềm ẩn của thuốc này là chứng cương kéo dài. Dùng liên tục sẽ hình thành mô sẹo, gây tổn thương cho chức năng sinh lý nam.

3. Liệu pháp thay thế androgen

Còn được gọi là liệu pháp thay thế testosterone, liệu pháp này được kê cho 31% nam giới trong nghiên cứu. Nhưng nó chỉ được sử dụng cho những người có mức testosterone thấp, nghĩa là dưới 300 ng/dl ở những người dưới 65 tuổi.

Mức testosterone thấp có thể gây giảm ham muốn tình dục, năng lượng suy kiệt và rối loạn cương. Liệu tháp thay thế sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng này. Bạn có thể được chỉ định tiêm cứ sau vài tuần hoặc dùng miếng dán hay gel bôi hàng ngày. Nhưng nếu hàm lượng testosterone của bạn là đủ, việc bổ sung testosterone sẽ không giúp cải thiện rối loạn cương và đôi khi còn dẫn tới một số tác dụng phụ đáng sợ. Liệu pháp này có thể làm tăng số lượng tế bào hồng cầu, khiến máu lưu thông chậm, dễ bị đông, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Hải Ngân (Theo menshealth)