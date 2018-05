Đặc điểm cơ thể nói gì về trí tuệ và khả năng của bạn

Kích cỡ ngực: Theo một nghiên cứu từ ĐH Chicago (Mỹ), các nhà xã hội học đã đưa ra bài kiểm tra IQ cho 1.200 phụ nữ có kích cỡ ngực khác nhau. Những phụ nữ có ngực lớn hơn ghi được trung bình nhiều hơn 10 điểm so với những phụ nữ khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể đó là mối quan hệ giữa hormone giới tính và chỉ số thông minh, hoặc do chọn lọc tự nhiên.

Ảnh: look-fabulous.

Vòng eo: Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Archives of Internal Medicine, những người có vòng eo thon thả sẽ sống lâu hơn. Theo đó vòng eo lớn hơn có liên hệ với nguy cơ tử vong cao hơn. Đặc biệt nguy cơ này cao hơn nếu vòng eo lớn thuộc về những người có cân nặng bình thường. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ.

Rốn: Theo tờ International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, vị trí của rốn có thể cho biết khả năng thể thao của một người. Đó là do rốn nằm ở trung tâm của cơ thể. Nếu 2 vận động viên có cùng chiều cao thì người có rốn cao hơn (thì có chân dài hơn) sẽ chạy nhanh hơn. Ngược lại người có rốn thấp hơn bơi nhanh hơn do có thân hình dài hơn.

Hông: Trong một nghiên cứu từ ĐH Leeds về những phụ nữ từ 18 tới 26 tuổi công bố trên tờ Archives of Sexual Behavior, có mối liên hệ giữa độ rộng của hông và tình một đêm. Theo các nhà nghiên cứu, hông càng rộng càng tăng khả năng có tình một đêm và có nhiều bạn tình hơn. Cũng theo các nhà nghiên cứu, hông rộng không phải là nguyên nhân trực tiếp cho việc này, tuy nhiên những phụ nữ hông rộng sẽ dễ sinh con và do đó không sợ hậu quả của quan hệ tình dục.

Ở phụ nữ lớn tuổi, hông rộng và mông to lại có liên hệ với chứng hay quên. Lượng chất béo ở khu vực này tạo ra chất cytokines làm người ta kém minh mẫn.

Đùi: Đùi tròn và căng nghĩa là bạn có nguy cơ bệnh tim và bệnh tiểu đường thấp hơn, theo một nghiên cứu công bố trên tờ British Medical Journal. Đó là do các khối cơ lớn hơn này giúp tiêu thụ lượng calo lớn hơn và giúp cơ thể đáp ứng với insulin tốt hơn. Loại chất béo ở vùng hông cũng góp phần cho hiện tượng này. Theo các nhà khoa học, loại chất béo này giúp hấp thu và loại bỏ những axit béo có hại (trong khi mỡ bụng lại giữ lại các axit này).

Tóc: Theo nghiên cứu công bố trên tờ The Journal of the American Dental Association, các nhà nghiên cứu phát hiện gene của người tóc đỏ có liên hệ với quá trình bộ não cảm nhận cơn đau. Các nha sĩ tham gia vào nghiên cứu cho biết những bệnh nhân tóc đỏ cần giảm đau/thuốc tê nhiều hơn khi điều trị bệnh răng miệng.

Một nghiên cứu khác công bố trên tờ Nature Genetics cho biết không có liên hệ giữa màu tóc và trí tuệ.

Tai: Theo nhiều nghiên cứu, những người có nhiều nếp nhăn trên dái tai có nhiều nguy cơ bị bệnh tim hơn. Trong một nghiên cứu đăng trên tờ British Heart Journal, các nhà khoa học kiểm tra những bệnh nhân chết do đau tim và phát hiện những người này hầu hết có nhiều nếp nhăn ở tai, số lượng lên tới 72% ở nam và 67% ở nữ.

Mắt: Màu mắt có thể chỉ ra khả năng chơi một môn thể thao nào là tốt. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Perceptual and Motor Skills, những người có màu mắt tối chơi những môn thể thao đòi hỏi phản ứng nhanh tốt hơn, ví như các môn đấm bốc hay vị trí hậu vệ bóng đá. Những người có màu mắt sáng lại tốt hơn ở những môn thể thao tự định hướng như bowling, golf…

Lông mày: Người có lông mày mỏng liên quan với bệnh giảm hoạt động tuyến giáp. Đây có thể là triệu chứng của giai đoạn bệnh tiến triển.

Cằm: Theo một nghiên cứu công bố trên tờ Personality and Individual Differences, có thể có liên hệ giữa những phụ nữ cằm vuông và ngoại tình. Theo nghiên cứu này, ham muốn của phụ nữ có liên hệ với khả năng ngoại tình, có thể được đánh giá bằng độ nam tính trên khuôn mặt.

Khánh Vy (Theo womansday)