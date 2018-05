Đàn ông bị rối loạn cương ngày càng trẻ

Bệnh tiểu đường gây rối loạn cương dương / Giải quyết rối loạn cương dương cần sự phối hợp từ 2 phía

Trước đây khi nói đến bệnh "trên bảo dưới không nghe", người ta thường nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của những cặp vợ chồng đã bước vào tuổi xế chiều. Tuy nhiên thực tế thời gian gần đây, số đàn ông gặp vấn đề rối loạn cương dương có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Theo kết quả một khảo sát vừa đăng trên trang The Journal of Sexual Medicine, cứ bốn người đàn ông đến tìm bác sĩ về vấn đề rối loạn cương dương thì có một trường hợp dưới 40 tuổi. “Khoảng hai năm gần đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều chàng trai trẻ phải đương đầu với chứng bệnh khó nói này” bác sĩ chuyên khoa về giới tính Brandy Engler, tác giả của cuốn sách The Men on My Couch cho biết.

Ảnh minh họa: Womenshealthmag.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ đã phải đau đầu vì vấn đề tế nhị này? Các nhà khoa học đã tiết lộ một số lý do khá bất ngờ có thể làm tê liệt “cậu nhỏ” như thói quen sinh hoạt không lành mạnh, stress và đặc biệt là sách báo, phim ảnh khiêu dâm.

Thông thường nguyên nhân gây ra chứng rối loạn cương dương là do lượng hormone testosterone (nội tiết tố nam) thấp, hoặc do một số bệnh mãn tính như tiểu đường... Tuy nhiên, tình trạng này rất ít xảy ra ở những đàn ông trẻ tuổi. Bác sĩ Natan Bar Chama, Giám đốc khoa Nam học và Phẫu thuật của Bệnh viện Mount Sinai, cho rằng thói quen hút thuốc và sử dụng ma túy là một trong những nhân tố chính gây ra chứng liệt dương ở người trẻ tuổi, bởi vì những người đang ông mắc bênh này thường có ít nhất một trong hai tật xấu trên.

Bên cạnh đó, thói quen uống quá nhiều rượu, ăn thiếu chất và lười vận động cũng góp phần lớn trong việc gây ra chứng bệnh “thầm kín” kia . Vì vậy "Nếu chồng (hoặc bạn trai) của bạn có ý định tập thể dục và bỏ thuốc lá có nghĩa là chàng đang cố gắng rèn luyện những thói quen lành mạnh đấy. Bạn hãy giúp anh ta thực hiện điều đó nhé, vì nó sẽ giúp cả hai bạn giải quyết được vấn đề rắc rối chốn phòng the", bác sĩ Natan khuyên.

Một nguyên nhân khác thường gặp đó là tâm trạng lo lắng, căng thẳng liên tục. Không chỉ riêng phụ nữ mới gặp rắc rối về sức khỏe tình dục, đàn ông còn bị nhiều hơn thế nữa. Dù chàng lo lắng về chuyện công việc hay tình cảm thì nó cũng gây ra rất nhiều áp lực. Những áp lực đó sẽ tác động không tốt lên hệ thống thần kinh giao cảm và làm cho anh ấy bị căng thẳng, thậm chí còn có thể gây ra chứng bệnh yếu sinh lý nói trên.

Vấn đề cuối cùng và phổ biến nhất mà hầu như chàng trai trẻ nào cũng mắc phải được gọi là “hiệu ứng khiêu dâm”. Khi xem những sách báo hoặc phim ảnh khiêu dâm, nam giới sẽ có một cảm giác mới lạ và bị kích thích tột cùng (nguyên nhân là do lượng dopamine - hợp chất gây ra những kích thích não bộ tăng vọt). Và điều gì cũng có mặt trái của nó. Nếu xem quá nhiều những hình ảnh đó, cảm giác và cảm xúc của chàng sẽ bị bào mòn và kèm theo rất nhiều những hệ lụy khác. Cụ thể trong trường hợp này là anh ấy khó có thể đạt được trạng thái cương cứng nếu không có những sự kích thích "mát mẻ" tương tự trước mắt.

Vậy làm cách nào để đối phó với chứng bệnh “khó nói” ấy?

Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn tình đang rất hào hứng còn chàng lại gặp rắc rối liên quan đến vấn đề "trên bảo dưới không nghe"? Trước hết, đối tác tình dục được khuyên đừng làm gì khiến anh ấy cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Thông thường phản ứng tệ nhất mà phụ nữ có thể làm lúc này là tức giận, bỏ mặc chàng rồi đi ngủ. Việc này không chỉ làm bạn không vui mà còn khiến anh ta căng thẳng và lo lắng gấp bội. Anh ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương vì nghĩ rằng "Hóa ra chỉ có 'cậu nhỏ' của mình mới có giá trị đối với cô ấy thôi sao?". Từ đó mâu thuẫn có thể xảy ra.

Thay vì như thế, bạn hãy cho chàng biết chuyện đó thực sự không phải là vấn đề quá lớn đối với bạn, bản thân mình vẫn rất hào hứng sex với anh ấy. Sau đó, đừng tập trung sự chú ý đến “cậu nhỏ” nữa mà hãy tạo cảm hứng cho cả hai bằng những cử chỉ âu yếm, thân mật khác. Hãy cố gắng làm "chuyện ấy" chậm lại để giúp chàng giảm bớt căng thẳng và xoa dịu nỗi lo trong lòng anh ấy nhé!

Lỡ như vấn đề "khó nói" kéo dài trong thời gian rất lâu thì sao?

Đa số cánh mày râu thỉnh thoảng bị chứng rối loạn cương dương, đó là điều rất bình thường. Tuy nhiên, nếu vấn đề cứ tái diễn nhiều lần thì tốt hơn hơn hết là bạn nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Hãy chọn một thời điểm ít nhạy cảm (tránh những lúc hai người đang gần gũi) để đề cập đến chuyện này.

Trong khi trò chuyện, hãy sử dụng đại từ nhân xưng là “chúng ta” để chàng cảm nhận được rằng bạn đang rất thông cảm và không hề có ý làm tổn thương anh ấy. Bạn có thể đề nghị một vài biện pháp như cả hai sẽ tăng cường luyện tập thể dục, cùng nhau xem lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai bạn và hạn chế coi những hình ảnh khiêu dâm.

Trong trường hợp bạn đã thử tất cả mọi cách nhưng vẫn không hiệu quả thì tốt nhất, bạn nên khuyên chàng đến gặp bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ tâm lý để được tư vấn, chữa trị.

Mỹ Hạnh (Theo Womenshealthmag)