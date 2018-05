Đàn ông thích ăn cay giỏi sex hơn

Đa phần đàn ông thiếu kiến thức sức khỏe tình dục / Nhận diện 10 kẻ thù làm giảm ham muốn phòng the

Các nghiên cứu mang tên "Some Like it Hot", được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Grenoble-Alpes ở Pháp, cho thấy những người đàn ông thích các món cay có ham muốn tình dục cao và cũng là những người vượt trội về mặt xã hội.

Ảnh: Healthmeup.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Physiology and Behavior, 114 người đàn ông trong nhóm 18-44 tuổi được ăn một bữa ăn có khoai tây nghiền với nước sốt gia vị cay và mặn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra mối liên quan trực tiếp giữa việc thích ăn nước sốt cay với nồng độ testosterone cao hơn trong nước bọt của những người tham gia.

Nước bọt của những tình nguyện viên ăn nhiều gia vị cay thì cũng có nồng độ testosterone cao hơn. Điều này có nghĩa rằng đàn ông có mức testosterone cao hơn có xu hướng ăn cay hơn. Không có mối liên quan nào đã được tìm thấy giữa nồng độ testosterone và lượng muối tiêu thụ.

Sở thích ăn cay của một người đàn ông cũng gắn liền với sự thống trị xã hội và can đảm. Mức testosterone cao hơn có liên quan đến đặc điểm tính cách nam tính đặc trưng như hung hăng, phóng túng và ham muốn tình dục cao. Nói cách khác, nồng độ testosterone thấp có liên quan ít ham muốn tình dục hoặc tâm trạng trầm cảm.

Theo tác giả nghiên cứu Laurent Begue, thường xuyên ăn các loại thực phẩm cay "góp phần làm gia tăng lượng testosterone", nhưng cơ chế này vẫn chưa rõ. "Một loạt các yếu tố, bao gồm cả di truyền, sinh lý, tâm lý và xã hội, ảnh hưởng đến sở thích và tiêu thụ thực phẩm cay," Begue viết.

Quỳnh Trang - Thuận An (Theo healthmeup)