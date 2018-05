Đặt vòng tránh thai có ảnh hưởng bệnh lộ tuyến cổ tử cung?

Bi hài chuyện đặt vòng tránh thai / Dùng thuốc chữa cổ tử cung lộ tuyến có thể mang thai?

Em uống thuốc nhưng không hết bệnh. Xin hỏi việc em đặt vòng tránh thai có ảnh hưởng đến bệnh không? Phải làm sao để chữa lành bệnh và ảnh hưởng gì đến việc có thai sau này? Em 22 tuổi, đã có một bé hơn 2 tuổi. (Nhi Chau)

Trả lời:

Chào em,

Xin giải thích với em như sau: Lộ tuyến, hay còn gọi lộn tuyến là các tổn thương ở cổ tử cung do các tế bào tuyến nằm trong ống cổ tử cung phát triển ra ngoài, xâm lấn mặt ngoài của cổ tử cung. Các tế bào tuyến lộ ra ngoài vẫn tiết dịch như khi ở trong cổ tử cung nên bệnh nhân thường có hiện tượng tăng tiết dịch trong âm đạo, dễ dẫn đến viêm nhiễm (khi đó gọi là viêm lộ tuyến). Còn rối loạn nội tiết do sự mất cân bằng hormone có thể được gây ra bởi nhiều lý do, nhưng lý do cơ bản là mất cân bằng giữa mức độ progesterone và estrogen trong cơ thể của người phụ nữ.

Do đó nếu không giảm bệnh em nên đi tái khám lại để bác sĩ có hướng điều trị thích hợp hơn.

Vòng tránh thai hay còn gọi dụng cụ tử cung, thường thấy là dụng cụ hình chữ T, có dây, được đưa vào trong buồng tử cung để ngăn cản sự thụ thai. Khi lấy dụng cụ tử cung ra có thể mang thai như bình thường.

Cũng như đối với các biện pháp ngừa thai khác, dụng cụ tử cung có thể có một số nhược điểm như rong kinh rong huyết, đau bụng… Bên cạnh đó kinh và khí hư sẽ ra nhiều hơn bình thường.

Do vậy em nên chữa khỏi bệnh rồi mới đặt vòng. Em nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, nếu sức khỏe ổn định có thể mang thai bình thường.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Song Hà

Khoa Phụ Sản, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin