Đau bụng 3 năm vì bệnh hiếm gặp

Bệnh nhân cho biết bắt đầu đầy hơi và đau bụng từ năm 2009, đã đi khám rất nhiều nơi và uống đủ loại thuốc nhưng vẫn không chữa trị khỏi. Sau một năm, chị Oanh giảm gần 10 kg, cơ thể xanh xao, yếu ớt.

Chị Oanh đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám. Các bác sĩ khoa Nội tiêu hóa tìm thấy bạch cầu ưa axít trong máu bệnh nhân, trong dịch ổ bụng có dấu hiệu bất thường. Tế bào máu này vốn có chức năng chống lại vật lạ xâm nhập cơ thể.

Qua hình ảnh MRI và CT bụng, các bác sĩ thấy ruột non bệnh nhân bị dày lên từng đoạn. Nghi ngờ bệnh lý đặc biệt làm tổn thương đồng thời cả màng bụng và ống tiêu hóa, bác sĩ đã thực hiện nhiều xét nghiệm máu, chọc tủy xương và tìm các ký sinh trùng lạ để loại trừ.

"Cuối cùng, khi nội soi ruột non và sinh thiết để nhìn dưới kính hiển vi, bệnh nhân được xác định viêm ruột non và viêm màng bụng do thấm nhập bạch cầu ưa axít. Đây là một bệnh lý rất hiếm gặp", bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Phó khoa Nội tiêu hóa cho biết.

Ngày 26/1, sau hơn một tháng điều trị bằng thuốc đặc hiệu, bệnh nhân đáp ứng rất tốt, hết đau bụng, bụng nhỏ lại, ăn ngon, hết tiêu lỏng và đã tăng 3 kg. Kiểm tra máu, MRI bụng, nội soi vào ruột non tất cả đều cho kết quả lành hoàn toàn như người bình thường.

Bác sĩ Phương cho biết "viêm ruột non và viêm màng bụng do bạch cầu ưa axít” - (Eosinophilic gastroenteritis - Serosa form) là bệnh lý rất hiếm gặp. Bệnh được thế giới phát hiện năm 1937. Từ đó đến nay, y văn thế giới chỉ ghi nhận 280 ca tại Mỹ. Các nước khác chưa đến 50 trường hợp.

Bệnh có biểu hiện như viêm dạ dày và viêm ruột nên rất dễ bị chẩn đoán nhầm. Bệnh nhân có thể suy kiệt dần và tử vong. Nếu phát hiện đúng bệnh, việc điều trị khá đơn giản và thường đáp ứng với điều trị tốt.

Thiên Chương