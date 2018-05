Dấu hiệu cảnh báo gan của bạn không khỏe

Dấu hiệu cảnh báo bạn sắp mất trí nhớ

Theo Boldsky, tổn thương gan là triệu chứng nghiêm trọng của bệnh gan và nhiều hình thức khác nhau như viêm gan B, C và A, viêm gan do rượu, xơ gan, bệnh gan nhiễm mỡ... Những rối loạn này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của gan, gây thiệt hại nặng nề cho cơ quan này. Nguyên nhân dẫn đến các bệnh về gan chủ yếu là do virus, lạm dụng rượu, tích lũy chất béo dư thừa trong gan... Khi các tế bào gan bị tổn thương sẽ gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến nhất báo hiệu gan của bạn đang bị tổn thương.

Màu sắc phân, nước tiểu

Hầu hết chúng ta có xu hướng bỏ qua việc quan sát màu sắc của phân và nước tiểu. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn cần quan sát chúng đều đặn bởi đây là dấu hiệu của căn bệnh nào đó, trong đó có bệnh về gan. Nếu nước tiểu của bạn tối màu, sủi bọt kèm theo phân lỏng và nhợt nhạt thì nên cẩn trọng. Tốt nhất bạn nên đi kiểm tra gan để được tầm soát.

Trào ngược axit

Trào ngược axit là bình thường nếu xảy ra một vài lần sau khi ăn thực phẩm không lành mạnh. Tuy nhiên, bạn thường xuyên gặp dấu hiệu này kết hợp với buồn nôn thì đây là cảnh báo gan đang bị tổn thương.

Ngứa

Bạn bị ngứa trầm trọng mặc dù không có dị ứng hoặc các vấn đề về da, tức cơ thể báo hiệu gan đang gặp tổn thương. Đây là lúc bạn cần đi kiểm tra sức khỏe ngay.

Chảy máu bất thường

Một dấu hiệu cảnh báo gan bị tổn thương gan là cơ thể dễ chảy máu bất thường. Nếu bị thương nhẹ hoặc thể chất bị tổn thương dễ dàng hơn so với trước đây thì có nghĩa bạn có nguy cơ tổn thương gan. Hãy đi kiểm tra sớm để có phương pháp điều trị kịp thời.

>> Xem thêm

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị ung thư phổi

9 dấu hiệu bất thường cơ thể cảnh báo bệnh tật

Lê Nga