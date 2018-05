Dấu hiệu cảnh báo trẻ viêm màng não do vi khuẩn phế cầu

Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tại các nước đang phát triển ở châu Á, viêm màng não do phế cầu khuẩn có tỷ lệ tử vong trên 50%. Khoảng 30-50% trẻ sau khi vượt qua cơn nguy hiểm, phải gánh chịu các di chứng điếc, mù, liệt, động kinh, chậm phát triển trí tuệ. Quỹ Nghiên cứu Viêm màng não (Anh) cũng cho biết, khoảng 21% trẻ sống sót sau viêm màng não bị mất thính lực.

Trẻ mắc bệnh thường sốt cao và đau đầu trong vài giờ, hoặc kéo dài 1-2 ngày. Các triệu chứng khác có thể xuất hiện gồm nôn mửa, nhạy cảm với ánh sáng, cứng cổ, ăn mất ngon, rối loạn ý thức, bứt rứt, ngủ lơ mơ. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, viêm màng não có thể để lại di chứng thần kinh cho trẻ.

Viêm màng não do phế cầu có thể gây mất thính lực. Ảnh: Shutterstock

Cũng theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, có 40-70% trẻ khỏe mạnh dưới 5 tuổi mang phế cầu khuẩn trong vùng hầu họng. Khi ho, nói chuyện, phế cầu khuẩn phát tán ra môi trường xung quanh và lây nhiễm qua đường hô hấp. Trên người khỏe mạnh, vi khuẩn chỉ khu trú mà không gây bệnh. Song với trẻ nhỏ đề kháng non yếu và chưa hoàn thiện, chúng dễ tấn công và để lại di chứng nặng nề.

Hiện nay, phế cầu khuẩn đã kháng nhiều loại kháng sinh thông thường, thậm chí xuất hiện đa kháng thuốc. Vì vậy, bệnh nhân phải dùng kháng sinh mạnh, hoặc phối hợp nhiều loại kháng sinh với nhau. Thời gian điều trị kéo dài, chi phí thường cao.

Tiêm ngừa văcxin cho trẻ từ sớm là biện pháp phòng ngừa viêm màng não do phế cầu. Ảnh: Shutterstock

Tiêm ngừa văcxin ngừa phế cầu cho trẻ từ sớm là biện pháp hiệu quả phòng bệnh viêm màng não do loại vi khuẩn này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê năm 2015, văcxin đã giúp bảo vệ 6-7,5 triệu trường hợp khỏi phế cầu khuẩn, ngăn chặn 230-290 nghìn ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Văcxin không chỉ ngừa bệnh viêm màng não, mà còn bảo vệ trẻ khỏi 2 bệnh nguy hiểm khác do phế cầu gây ra, đó là viêm phổi và nhiễm trùng máu.

Để phòng bệnh, phụ huynh cũng nên xây dựng môi trường sống lành mạnh, thông thoáng, không khói bụi ô nhiễm cho trẻ. Bé nên bú sữa mẹ ít nhất 6 tháng đầu đời, duy trì đến 2 tuổi, đồng thời đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

An San