Dấu hiệu cho thấy bạn bị sảy thai

Thai chết lưu, khi nào mang bầu lại? / Người phụ nữ nguy kịch do thai lưu kèm rối loạn đông máu

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết tình trạng sảy thai (hay thai chết lưu) rất nguy hiểm nếu không phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Triệu chứng của thai lưu khá rõ rệt, người mẹ có thể tự nhận biết được, chẳng hạn như tự nhiên hết nghén (nếu thai còn nhỏ đang ở giai đoạn nghén), bụng không to thêm. Trường hợp thai đã to rồi nhưng ngày càng nhỏ đi, người mẹ giảm và mất hết cảm giác nghén, bụng nặng và hơi tức, ngực mềm đi, không còn căng tức như ban đầu nữa, tự nhiên tiết sữa non... cũng là dấu hiệu cảnh báo sảy thai.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai khi một trong các dấu hiệu sau đây nên nghĩ đến khả năng sảy thai, phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay:

Không nhận thấy những chuyển động của thai nhi

Khi người mẹ không còn nhận thấy chuyển động của đứa bé trong bụng nữa, đó có thể là một dấu hiệu của thai lưu. Đếm số lần thai máy là việc người mẹ nên làm hàng ngày để đảm bảo sức khỏe của em bé. Để đếm số lần thai chuyển động, mẹ nên nằm nghiêng về một bên và đếm bất kỳ chuyển động nào của bé mà mẹ cảm nhận được trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một tiếng đồng hồ.

Ảnh minh họa: News.

Tử cung không phát triển

Khi bé lớn lên, kích thước tử cung của mẹ cũng phải phát triển theo. Nếu thai lưu, tử cung của mẹ không phát triển nữa. Trong những lần khám thai theo định kỳ, bác sĩ sẽ tiến hành ước lượng độ tăng trưởng của tử cung. Một tử cung không theo kịp tốc độ phát triển của thai kỳ chắc hẳn có trục trặc nào đó. Khi ấy, bác sĩ cần kiểm tra nguyên nhân tại sao tử cung ngừng mở rộng.

Không nghe được tim thai

Điều quan trọng trong các cuộc khám thai định kỳ là kiểm tra nhịp tim thai. Nhiều trường hợp khó nghe nhịp tim, bác sĩ cần kiên nhẫn cho đến khi tìm được tim thai. Nếu vẫn không thấy tim thai, thai phụ sẽ được làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân, trên thực tế trong các trường hợp này hầu hết thai đã bị chết.

Không nhận thấy dấu hiệu mang thai

Phụ nữ bị lưu thai thường giảm và mất hết cảm giác nghén, bụng nặng và hơi tức, ngực mềm đi, không còn căng tức như ban đầu, tự nhiên tiết sữa non, tâm trạng bồn chồn, bất thường, hay lo lắng, ra máu đen ở âm đạo, tim thai ngừng đập, thử máu thấy sinh sợi huyết giảm… Những triệu chứng này rất dễ nhầm với chửa ngoài dạ con, đặc biệt là chửa trứng thoái triển cũng rất nguy hiểm. Do vậy thai phụ cần đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Vỡ nước ối

Mối nguy hiểm của thai lưu là bọc nước ối bị vỡ sớm khi chưa có dấu hiệu sảy hay chuyển dạ. Qua màng ối rách, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào buồng ối và dạ con gây nhiễm khuẩn trầm trọng, đe dọa tính mạng người mẹ.

Thai chết lưu trong trường hợp còn quá non (từ một đến hai tháng) có thể tự tiêu biến đi mà chính người mẹ cũng không biết đã có thai. Nếu thai đã lớn (từ ba đếm sáu tháng) khi chết lưu sẽ gây triệu chứng sảy thai. Nếu thai trên sáu tháng thường phải đẻ. Thai chết ở tuổi càng lớn thì thời gian lưu lại trong dạ con thường ngắn hơn.

Thai chết lưu được phát hiện và xử lý sớm sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tính mạng người mẹ. Quá trình sảy hoặc đẻ của thai chết lưu diễn biến như các ca sảy hoặc đẻ bình thường. Tuy nhiên, nếu để muộn cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng, rối loạn đông máu rất nguy hiểm cho người mẹ.

Thi Trân