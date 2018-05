Dấu hiệu phát hiện sớm ung thư vòm họng

Cách phòng trị ung thư vòm họng / Tại sao oral sex gây ung thư vòm họng

Các chuyên gia tại trung tâm ung thư PCC, Singapore, giải thích ung thư vòm họng còn gọi là ung thư mũi, xảy ra khi có các tế bào ung thư phát triển từ các mô trong mũi hầu (khu vực phía sau khoang mũi đến mặt sau của cổ họng). Khối u có thể xâm lấn đến nền sọ và các dây thần kinh xung quanh gây sụp mí mắt, hoa mắt... Ung thư có thể di căn xa đến xương, phổi, gan.

Nhiễm virus EBV được cho là nguyên nhân phổ biến gây ung thư vòm họng. Ảnh: News.

Các triệu chứng phổ biến của ung thư vòm họng bao gồm chảy máu mũi hoặc tắc nghẽn mũi, đờm có máu. Bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng ở tai như tai bị chẹn, tiếng ồn vang vọng, khiếm thính, đau đầu, cổ sưng do các hạch bạch huyết phình to, mí mắt rủ xuống, hoa mắt, tê mặt do dây thần kinh sọ não. Ung thư giai đoạn tiến triển thường làm giảm cân, mệt mỏi, đau xương...

Nếu nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư mũi, bác sĩ có thể kiểm tra mặt sau mũi bằng đèn soi. Theo đó, một ống sáng mềm nhỏ được đưa qua lỗ mũi vào mặt sau của khoang mũi. Phát hiện có bất thường ở khu vực nào, bác sĩ sẽ cho làm sinh thiết để khẳng định tế bào ác tính, đặc biệt trong trường hợp có hạch bạch huyết phình to.

Hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân chính xác của bệnh ung thư vòm họng, song nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng nhiễm virus Epstein Barr (EBV) là mấu chốt dẫn đến bệnh này. Các yếu tố nguy cơ gây ung thư vòm họng bao gồm ăn quá nhiều cá muối từ khi còn nhỏ, ăn nhiều thực phẩm bảo quản, lên men và hút thuốc lá. Ngoài ra còn có yếu tố gia đình, nếu có người thân trong gia đình mắc ung thư vòm họng thì nguy cơ mắc bệnh của bạn cao hơn bình thường.

Singapore ghi nhận nguy cơ mắc ung thư vòm họng ở đàn ông cao gấp khoảng 3 lần phụ nữ. Theo khảo sát từ năm 2003 đến 2007, đây là loại ung thư phổ biến thứ 7 ở nam giới và thứ 12 ở nữ, chiếm 4,6% số ca tử vong do ung thư nam giới và 1,7% phụ nữ nước này.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyên ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi, tránh đồ bảo quản lâu, hạn chế ăn thực phẩm lên men hoặc muối chua. Tại Singapore những năm gần đây tỷ lệ mắc ung thư vòm họng có xu hướng giảm, các chuyên gia cho rằng một phần là nhờ sự thay đổi tích cực trong thói quen ăn uống hằng ngày của người dân.

Trần Ngoan