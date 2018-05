Dấu hiệu sót nhau thai sau sinh

Theo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sản phụ Nguyễn Thị Nguyên Thảo (Thanh Khê, Đà Nẵng) nhập viện sau 20 ngày sinh mổ trong tình trạng sốt co giật và mê man. Qua siêu âm tử cung, bác sĩ phát hiện nhau thai của chị còn sót lại trong tử cung, đã ung thối, khiến bệnh nhân nhiễm trùng máu nặng, rất nguy kịch.

Nhau thai được hình thành trong tử cung, khi trứng được thụ tinh thành phôi thai. Đây là cơ quan liên kết mẹ và thai, truyền các chất dinh dưỡng và oxy từ máu mẹ tới thai nhi. Nhau thai liên kết với bào thai thông qua dây rốn.

Cho con bú ngay sau sinh giúp tử cung tạo các cơn co thắt, đẩy sản dịch và nhau sót (nếu ít) ra ngoài. Ảnh minh họa: Lê Phương.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Vân, nguyên trưởng khoa sản, Bệnh viện 198 cho biết, thông thường sau khi sinh khoảng nửa tiếng, nhau thai sẽ được tử cung co bóp đẩy hết ra ngoài. Một số trường hợp, một phần nhau thai không được đẩy hết ra, vẫn còn sót lại trong tử cung gọi là sót nhau thai.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sót nhau thai. Thứ nhất, sản phụ có nhau thai bám sâu vào thành tử cung, khi lấy ra nhau bị đứt hoặc không lấy hết được. Thứ hai, nhau thai có thể dính vào vết sẹo do lần mổ đẻ trước để lại, hoặc vết rạch nào đó ở tử cung. Thứ ba, những người từng nạo phá thai cũng có thể bị sót nhau do phần này dính vào chỗ tử cung bị viêm hoặc nhiễm trùng sau thủ thuật. Ngoài ra, có thể do nhân viên y tế lấy nhau không kỹ và không hết.

Bác sĩ Vân cho biết, sót nhau sau sinh có thể khiến sản phụ bị viêm nhiễm các cơ quan sinh sản như viêm tử cung, tắc vòi trứng..., thậm chí có thể băng huyết, nguy hiểm tới tính mạng.

Theo bác sĩ, có nhiều dấu hiệu nhận biết sản phụ bị sót nhau. Trước hết là hiện tượng ra máu bất thường. Bình thường, sau sinh sản phụ có thể bị ra dịch, máu kéo dài tới cả tháng. Nhưng nếu thấy dịch ra quá nhiều, có màu đen, mùi hôi khó chịu, đau bụng âm ỉ hoặc liên tục ở bụng dưới, kèm theo biểu hiện sốt... thì có thể đó là triệu chứng của sót nhau thai. Để chẩn đoán chính xác, khi thấy các biểu hiện trên sau sinh, chị em cần đi khám, siêu âm.

Nếu phát hiện sót nhau, các bác sĩ sẽ xử trí nạo hút nốt nhau thai ra ngoài và sử dụng kháng sinh chữa các viêm nhiễm. Theo bác sĩ, bài thuốc lá rau ngót sạch xay lấy nước uống rất tốt cho phụ nữ sau sinh vì giúp tử cung co bóp để đẩy nhanh sản dịch và nhau thai còn sót ra ngoài.

Vương Linh