Dấu hiệu và cách xử trí khi trẻ bị say nắng

Cho bé uống đủ nước, đủ vi chất sẽ giúp bé vừa giải nhiệt, vừa chống say nắng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nội nhi Trịnh Ngọc Bình - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, có nhiều nguy cơ xảy ra với trẻ nếu vui chơi, sinh hoạt dưới trời nắng nóng. Tuy nhiên, chỉ cần chọn đúng thời điểm, bổ sung dinh dưỡng, bù nước kịp thời theo chỉ dẫn dưới đây, trẻ sẽ có những ngày hè vui khỏe.

Không ra ngoài trời giữa trưa hè

Theo Bác sĩ Bình, để tránh bị say nắng, cha mẹ không nên cho trẻ ra ngoài trong khoảng thời gian 10h-15h. Đây là thời điểm nắng gắt nhất, nên nguy cơ sốc nhiệt rất cao. Đồng thời, trẻ cần tránh xa nơi có ánh sáng phản chiếu mạnh như mặt cát, mặt kính, gương, chỉ nên chơi ở chỗ râm mát dưới bóng cây...

Khi bé cần tập luyện ngoài trời nắng, trước đó vài ngày bố mẹ nên cho bé ra nắng để cơ thể quen dần. Ngoài ra, tránh cho bé vận động quá sức. Nếu bé cảm thấy khó chịu, ngừng ngay việc tập luyện và vào chỗ mát nghỉ ngơi.

Bù nước

Có một nguyên tắc bất di bất dịch trong mùa hè, đó là mang theo nước bên mình. Hãy luôn nhắc trẻ uống nước, đừng để trẻ mải chơi, đến khi khát quá mới uống cả bình sẽ không tốt cho sức khỏe.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây

Các loại rau quả như bí đao, mướp đắng, dưa chuột, bí đỏ, cà chua, xà lách, nước dừa, dưa hấu… vừa giúp bổ sung lượng nước cho cơ thể, lại có tác dụng giải nhiệt, chống say nắng hiệu quả.

Dấu hiệu trẻ bị say nắng

Cũng theo bác sĩ Bình, trẻ bị say nắng thường sẽ có dấu hiệu mệt mỏi, mắt lờ đờ, mặt đỏ gay, cơ thể nóng ran, sốt cao trên 40 độ C, không ra mồ hôi, các mạch máu ở cổ, thái dương đập mạnh. Ngoài ra, trẻ cũng có thể nhức đầu do nhịp tim đập nhanh, khó thở, động tác chậm chạp, thiếu chính xác…

Trường hợp nặng, ngoài các triệu chứng trên, trẻ có thể bị chuột rút khiến cơ thể co cứng, cơ bắp đau nhưng sau đó mềm nhũn, đau bụng, nôn mửa, mê man, mất ý thức. Thậm chí, trẻ có thể co giật, động kinh, không hiểu những gì người khác đang nói hoặc ngừng thở... Đây là những trường hợp rất nặng, nếu không cấp cứu nhanh sẽ dễ tử vong.

Cách xử trí

Say nắng, sốc nhiệt có thể đe dọa tính mạng trẻ. Vì thế, phụ huynh cần bình tĩnh và nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi ngay cho bác sĩ để đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong thời gian đó:

- Lập tức đưa trẻ vào nơi mát mẻ, thoáng khí. Bỏ những gì cản trở sự hô hấp như cúc áo, cúc quần hoặc quần dài để hạ nhiệt. Giải tán những người xung quanh, đồng thời quạt nhẹ cho bé chứ không phả thẳng vào mặt.

- Sử dụng khăn sạch thấm nước mát lau khắp cơ thể. Chườm khăn ở trán, ngực, nách, cánh tay, đùi để lỗ chân lông của bé thông thoáng, nhiệt lượng thoát ra ngoài. Việc uống thuốc hạ sốt lúc này theo bác sĩ Bình là không hiệu quả. Trong trường hợp hôn mê, nhúng người vào nước lạnh có thể cứu sống trẻ. Khi đã đỡ các triệu chứng nguy hiểm, bù nước và các chất điện giải bằng cách cho trẻ uống nước pha muối (4-5g muối ăn trong một lít nước), nước ép trái cây hoặc dung dịch oresol cho đến khi hết khát.

Tuy nhiên, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, không nên cho trẻ ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì khi chưa tỉnh hẳn, đợi sau khi tỉnh táo mới cho ăn, uống để bổ sung lượng nước và muối bị mất đi. Cần cho trẻ uống thật từ từ, từng chút một để tránh tình trạng nôn, mỗi lần không vượt quá 300ml.

- Sau khi được sơ cứu kịp thời, những biện pháp kể trên vẫn cần tiếp tục thực hiện trong xe trên đường đến bệnh viện, vì chúng rất hữu ích cho việc xử trí say nắng tiếp nối.

Thế Đan