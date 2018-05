Đau khi sex nghĩ ngay đến bệnh lý xuất tinh

Yếu sinh lý sau quan hệ quá đà / Nổi hạch vùng kín sau khi quan hệ

Bạn trai em kể là một năm qua không quan hệ với ai và cũng không xuất tinh. Không chỉ đau và khó chịu khi quan hệ với em, mà buổi tối trước khi ngủ anh ấy cũng có cảm giác tương tự. Xin hỏi bác sĩ tình trạng của bạn trai em vì sao. (Ngọc).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào em,

Nếu tình trạng trên diễn ra trong một thời gian dài, rất có thể người yêu của em mắc chứng xuất tinh muộn hay chậm xuất tinh (delayed ejaculation).

Người chậm xuất tinh thường không có khả năng xuất theo ý muốn, kể cả trong giao hợp hay thủ dâm. Rối loạn này dẫn đến việc muốn xuất tinh phải mất nhiều thời gian hơn nhiều so với mong muốn hay phải sau một nỗ lực lớn với nhiều kích thích tình dục. Tình trạng như vậy khiến nam giới mệt nhoài mà đôi lúc vẫn chưa thể "kết thúc". Vài trường hợp thậm chí còn không thể xuất tinh dù đã đạt cảm giác cực khoái.

Một dạng cũng khá phổ biến của chậm xuất tinh là khi người đàn ông không thể đạt cực khoái khi giao hợp tình dục, nhưng có thể xuất tinh với kích thích dương vật bằng miệng hoặc bằng tay. Thậm chí một số nam giới chỉ có thể xuất tinh khi thủ dâm.

Xuất tinh muộn có thể do các nguyên nhân:

- Xuất tinh muộn thứ phát tức là trước đây xuất tinh bình thường nhưng hiện không xuất được. Thường do bị chấn thương, sau phẫu thuật tuyến tiền liệt, uống thuốc chống trầm cảm, mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp và tiểu đường.

- Xuất tinh muộn nguyên phát xảy ra ngay từ những lần sinh hoạt tình dục đầu và kéo dài, chủ yếu do rối loạn thần kinh.

- Xuất tinh muộn tạm thời: Chủ yếu do tâm lý (căng thẳng, quan hệ tình cảm không tố) hay do giảm ham muốn với bạn tình. Sau một thời gian có thể tự khỏi.

Ngoài ra, xuất tinh muộn có thể do thủ dâm quá nhiều gây “lờn”, do áp lực công việc, cuộc sống hay do nghiện rượu, bia.

Bệnh có nhiều nguyên nhân như đã kể, do đó lời khuyên của tôi là em nên động viên bạn trai đến khám ở cơ sở y tế có chuyên khoa Nam khoa nhằm chẩn đoán và tìm ra nguyên nhân của biểu hiện này. Từ đó bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp và hiệu quả.

Thân ái.

BS Nguyễn Tấn Thủ