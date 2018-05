Đi ngoài ra máu coi chừng ung thư đại trực tràng

Giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng nhờ ăn uống / Cách đơn giản phòng ung thư đại trực tràng

Ảnh minh họa: Health.

Ung thư đại trực tràng là ung thư phát khởi nguyên thủy từ ruột già, phần cuối cùng của ống tiêu hóa. Thông thường, quá trình tiêu hóa trong cơ thể người diễn ra như sau: Thức ăn sau khi nhai được nuốt xuống thực quản và dạ dày để tiêu hóa rồi đi xuống ruột non. Ruột non tiếp tục tiến trình tiêu hóa thức ăn và hấp thu các chất bổ dưỡng. Ruột non tiếp nối với ruột già, phần còn gọi là đại tràng. Đoạn đầu của đại tràng có chức năng hấp thu nước cùng chất bổ dưỡng, đây cũng là nơi chứa chất bã. Chất bã thành phân đi xuống trực tràng, đoạn cuối của ống tiêu hóa.

Riêng đại tràng chia thành 4 đoạn. Ung thư có thể khởi phát từ bất cứ đoạn nào trên đại tràng hoặc trực tràng. Ung thư xuất phát từ lớp trong cùng của thành ruột (niêm mạc đại trực tràng), sau đó xâm lấn ra các lớp khác của ruột. Tùy vào vị trí ung thư trên khung đại trực tràng sẽ biểu hiện thành các triệu chứng khác nhau, thông thường nhất là có máu trong phân. Đa số các trường hợp ung thư đại trực tràng phát triển âm thầm trong nhiều năm trước khi có dấu hiệu rõ rệt.

Trên 95% các ung thư đại trực tràng là loại ung thư tế bào tuyến, bắt nguồn từ tế bào của niêm mạc ruột già. Ngày nay người ta còn biết ung thư khởi đầu bằng một tổn thương gọi là polip, sau từ 5 đến 25 năm sau, polip sẽ trở thành ung thư. Cắt bỏ polip là cách phòng ngừa ung thư hữu hiệu nhất.

Trong điều trị ung thư đại tràng, hậu môn nhân tạo được chỉ định sử dụng khi bệnh ở giai đoạn muộn, không còn khả năng phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Trong một số trường hợp đại tràng của người bệnh bị tổn thương hay quá yếu, hậu môn nhân tạo sẽ được dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Sau một thời gian, các đầu của ruột hồi phục sẽ được nối lại với nhau và bệnh nhân có thể đại tiện bình thường.

Hậu môn nhân tạo cũng được sử dụng trong điều trị một số loại bệnh khác liên quan đến đại trực tràng như viêm loét trực tràng chảy nhiều máu, viêm túi thừa đại tràng, rò trực tràng - âm đạo hay rò trực tràng - bàng quang, các chấn thương và một số rối loạn chức năng khác.

Hậu môn nhân tạo được định nghĩa là một chỗ mở của hồi tràng hay đại tràng trên thành bụng, tạm thời hay vĩnh viễn. Theo đó, phân sẽ di chuyển trong lòng ruột qua chỗ mở này thoát ra ngoài vào một túi gắn ở thành bụng. Các lỗ thoát này không có van hoặc cơ nên sẽ không thể kiểm soát sự di chuyển của phân ra ngoài.

Nhằm cung cấp kiến thức về phương pháp mở hậu môn nhân tạo, Câu lạc bộ Chăm sóc Lỗ mở thông ra da Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức sinh hoạt, tư vấn định kỳ giúp bệnh nhân có thể tự chăm sóc bản thân và hậu môn nhân tạo, tránh mặc cảm để hòa mình vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Sáng 7/6, Câu lạc bộ tổ chức chuyên đề về chăm sóc lỗ mở thông ra da và tặng túi hậu môn nhân tạo do Hiệp hội Chăm sóc Lỗ mở thông ra da Nhật Bản hỗ trợ. Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Dược, Chợ Rẫy, Nhi đồng 2 và một số bệnh viện khác sẽ giúp người bệnh cập nhật các kiến thức tự chăm sóc bản thân và hậu môn nhân tạo. Các thành viên Câu lạc bộ cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc tụ chăm sóc bản thân và cân bằng cuộc sống.

Chương trình diễn ra tại số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM. Đăng ký tham dự miễn phí qua điện thoại: 0913 912 344.

Thi Ngoan