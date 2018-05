Đi tiểu nhiều có phải yếu sinh lý

Đầu 'cậu nhỏ' cong 40 độ có cần phẫu thuật / Rối loạn cương sau lần trót dại bẻ 'cậu nhỏ'

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

Trả lời:

Chào anh,

Trước tiên, tôi xin chia sẻ về biểu hiện mà anh cho là tiểu nhiều. Về mặt y học, các triệu chứng cần được mô tả chi tiết bằng con số thì mới chẩn đoán được. Trong câu hỏi, anh không cung cấp các thông số cụ thể về số lần đi tiểu trong một ngày, do vậy không thể khẳng định đó là bình thường hay bất thường.

Tôi xin làm rõ một số khái niệm như:

1. Tiểu nhiều hay còn gọi đa niệu hoặc đái tháo, là tình trạng người bệnh đi tiểu nhiều lần trong ngày, mỗi lần đi tiểu có lượng nước tiểu nhiều, tổng lượng nước tiểu trong ngày (24h) nhiều hơn 2 lít. Có 2 dạng:

- Đa niệu sinh lý là do lượng nước trong ngày đưa vào cơ thể nhiều (do uống nhiều nước, truyền nhiều dịch). Cơ thể luôn có cơ chế duy trì một lượng dịch cân bằng. Do đó lượng nước đưa vào dư thừa sẽ được thận đào thải gây ra đa niệu. Khi giảm lượng nước đưa vào, đa niệu sẽ hết.

- Đa niệu bệnh lý là tình trạng đái tháo có liên quan đến các bất thường trong cơ thể, thường gặp là đái tháo đường, đái tháo nhạt...

Như vậy, riêng về lượng nước tiểu, anh cần ước tính xem trung bình mỗi ngày mình đi tiểu bao nhiêu. Nếu trên 2 lít, anh nên đi khám để phát hiện nguyên nhân, nhất là khi tình trạng này kéo dài.

Thông thường một người đi tiểu dưới 7 lần mỗi ngày. Vào ban đêm ngủ 8 tiếng đồng hồ họ thường không đi tiểu hay chỉ một lần. Theo cơ chế sinh học, chất hormon kháng lợi niệu ADH tiết ra nhiều hơn vào ban đêm làm thận cô đặc nước tiểu hơn nên giảm lượng nước thải về đêm.

Nếu tiểu quá nhiều lần, kèm theo biểu hiện lắt nhắt (mỗi lần chỉ ra chút ít nước, kèm theo cảm giác vẫn còn mắc tiểu), hoặc tiểu gấp (khó kiềm chế), tiểu đau hay nước tiểu thay đổi màu, mùi có thể là dấu chứng cho thấy một tình trạng viêm nhiễm hay một bệnh lý nào đó của đường tiết niệu. Ngoài ra, triệu chứng tiểu về đêm, phải thức dậy giữa đêm để đi tiểu cũng là một dấu chứng quan trọng, anh nên đi thăm khám để xác định rõ, loại trừ nguyên nhân bệnh lý.

Về lo ngại thứ hai liên quan đến xem phim nóng và xuất tinh. Thực tế, xem phim nóng cũng là một kích thích tình dục, đôi khi tác động khá mạnh ở một số người người chưa quan hệ tình dục như anh. Do vậy việc xuất tinh khi xem là hoàn toàn bình thường.

Mặt khác, anh cũng cần phân biệt với xuất tinh và tiết ra chất nhờn (precum). Tinh dịch nhìn chung có màu trắng lợn cợn như kiểu đám mây, nhờn dính, còn chất nhờn sinh dục precum thì trong suốt. Thông thường, chất nhờn sinh dục sẽ tiết ra khi bắt đầu có kích thích tình dục, chỉ vài giọt, một số nam giới có thể tiết nhiều hơn. Như vậy anh không cần lo lắng về vấn đề “yếu sinh lý”.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ