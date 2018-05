Đỉa dài 7 cm sống hơn một tháng trong khí quản cháu bé 11 tuổi

Bác sĩ Đinh Xuân Hương, trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, ngày 29/9 cháu Xồng Y Sồng (11 tuổi), trú ở xã Tri Lê, huyện Quế Phong (Nghệ An) được chuyển tới từ bệnh viện huyện Quế Phong trong tình trạng khó thở, sốt nhẹ, da xanh, ho ra máu, lên cơn co thắt.

Nội soi khẩn cấp, các bác sĩ xác định có một con đỉa đang sống ở vùng giáp ranh khí quản và thanh quản của bệnh nhân. Con vật mỗi khi thấy ánh đèn soi thì liền co lại, và khi hết ánh đèn lại giãn ra. Bác sĩ đã nội soi gắp nó ra trong tình trạng no máu, đồng thời dùng phương pháp cầm máu an toàn tại chỗ. Hai ngày sau, sức khỏe cháu Sồng tiến triển tốt và đã xuất viện.

Bố của Sồng cho biết, hơn tháng trước cháu theo người thân tắm suối nên có thể bị đỉa chui vào thanh quản mà không rõ. Chừng 2 tuần sau cháu kêu đau và được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong. Tại đây nạn nhân được bác sĩ chẩn đoán có dị vật trong khí quản nhưng không phát hiện ra đỉa nên cho chuyển viện.

"Việc trẻ em miền núi đi rừng, đi tắm ao hồ bị đỉa chui vào thanh khí quản và sinh môn là dễ xảy ra. Vì vậy các bậc phụ huynh cần theo dõi và nếu nghi ngờ phải sớm cho con thăm khám", ông Phan Văn Tư, giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khuyến cáo.

