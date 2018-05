Dịch đau mắt đỏ rục rịch vào mùa

Đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc cấp, là tình trạng nhiễm trùng mắt do vi khuẩn hoặc virus gây nên. Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần An - nguyên phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, đau mắt đỏ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, bệnh có xu hướng tăng cao vào giai đoạn tháng 8-10.

Sau mỗi đợt mưa kéo dài, dịch đau mắt đỏ lại xuất hiện. Đây là thời điểm thuận lợi cho virus phát triển mạnh. Ngoài ra, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân… cũng góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần An, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương.

Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lan ra cộng đồng.

Bệnh nhân thường có cảm giác cộm, xốn mắt như có cát hay dị vật rơi vào. Mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bác sĩ Trần An cho biết, bệnh còn có các biểu hiện khác như chảy nhiều nước mắt; mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt; cảm giác đau, cộm liên tục; có dịch màu trắng đục (do nhiễm virus hoặc dị ứng); có dử mắt màu vàng và xanh lục (do nhiễm khuẩn).

Đau mắt đỏ có khả năng lây truyền nhanh trên phạm vi rộng. Đầu năm nay, dịch đã xuất hiện với số lượng bệnh nhân tương đương vào thời điểm tháng 9 hàng năm. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, mỗi ngày có 150-200 bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám và điều trị, chủ yếu là trẻ em và người có sức đề kháng yếu.

Đa số trường hợp tự khỏi sau 7 đến 14 ngày. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng chỉ định, bệnh có thể để lại nhiều biến chứng như viêm, loét giác mạc… dẫn đến suy giảm thị lực sau này.

Biểu hiện của bệnh là đỏ, ngứa và sưng mắt.

Để phòng bệnh trong mùa dịch, bác sĩ Trần An khuyên nên vệ sinh cá nhân thường xuyên, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; không dụi tay vào mắt; không dùng chung đồ cá nhân và nhất là thuốc nhỏ mắt. Đồng thời, hạn chế đến hồ bơi công cộng khi có dịch đau mắt đỏ, tránh tiếp xúc với những vật dụng có nguy cơ truyền bệnh; đeo kính bảo vệ mắt khi ra đường.

Khi dấu hiệu đau mắt đỏ xuất hiện, bệnh nhân cần sử dụng thuốc nhỏ mắt kháng khuẩn, kháng viêm và kháng histamine. Nên chọn những loại thuốc nhỏ có chứa hoạt chất chống bệnh nhiễm trùng mắt, trị viêm kết mạc, viêm mí và ngứa mắt. Sau mỗi lần lau mắt, tra thuốc, cần rửa tay ngay bằng xà phòng hoặc các loại dung dịch sát trùng, sát khuẩn. Tuyệt đối tránh tự ý điều trị bằng mẹo dân gian.

Ngoài ra, cần phơi nắng hoặc sát trùng đồ dùng cá nhân (chăn, gối…). Để riêng giấy, bông lau mắt vì đây là nguồn nhiễm bệnh. Người bệnh nên cách ly để hạn chế nguy cơ lây lan.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu sau 5-7 ngày sử dụng thuốc mà bệnh không thuyên giảm, cần đến các bệnh viện nhãn khoa để thăm khám. Viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn, tăng nhãn áp cũng gây ra triệu chứng đỏ mắt dễ nhầm với bệnh đau mắt đỏ, nên cần được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

