Điều trị bệnh mất ngủ ở nữ giới bằng Đông y

Nghiên cứu về chất lượng giấc ngủ ở phụ nữ 35-65 tuổi đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y tế Brazil cho thấy 81% phụ nữ bị gián đoạn giấc ngủ và 49% trong số này khó có thể ngủ lại. Theo số liệu từ Bệnh viện Tâm thần TP HCM năm 2015, bệnh nhân đến đây thăm khám thường trong tình trạng mất ngủ, rối loạn lo âu, stress chiếm tới 35%, trong đó đa số là nữ.

Nguyên nhân chủ yếu gây mất ngủ mãn tính ở nữ giới là do stress. Các chuyên gia phân tích, nữ giới độ tuổi 25-40 hay bị stress, xuất phát từ hôn nhân, kinh tế, các mối quan hệ giữa bố mẹ con cái, mối quan hệ chủ - người làm thuê… Từ tuổi trung niên (40-55), chị em thường bị stress vì mối quan hệ vợ chồng, vấn đề với cha mẹ già, con cái, các triệu chứng gặp phải khi ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Trước đây, khi gặp tình trạng mất ngủ kéo dài, chị em hay tìm mua thuốc an thần để sử dụng và nhiều trường hợp đã gánh chịu hậu quả do tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc. Hiện người bệnh đã tinh tế hơn khi tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để an toàn và hạn chế tác dụng phụ.

Là giáo viên cấp 2, thường xuyên phải thức khuya để soạn giáo án và chấm bài cho học sinh, chị Nguyễn Mai ở Hà Đông thường xuyên phải thức đến 24h, nhiều hôm thức quá giấc, không cách nào dỗ giấc ngủ được, cứ như thế, tình trạng cứ kéo dài năm này qua năm kia khiến chị rất mệt mỏi và xuống sức. Thêm nữa, do gia đình có biến cố đến dồn dập từ giữa năm 2014 càng làm cho chứng khó ngủ, mất ngủ của chị Mai tăng lên bội phần. Chị đã tìm đến các sản phẩm thảo dược chữa mất ngủ. Lúc đầu sử dụng, sau khi uống thuốc 15-20 phút chị có thể ngủ ngay, tuy nhiên, sau hơn tuần, tinh thần không được phấn chấn sau khi thức dậy, có hôm còn ngáp vặt liên tục mà người thì uể oải như là đêm trước chưa ngủ. Bên cạnh đó, vì chứng stress vẫn thường trực, việc chấm bài vẫn phải làm nên thứ thuốc kia dường như mất tác dụng hơn so với thời gian đầu chị Mai mới sử dụng

Tình trạng như chị Mai không phải là ít gặp, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh học, Bệnh viện 103, Học viện Quân Y cho biết, hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm quảng cáo chữa mất ngủ, được chiết xuất từ thảo dược nhưng vẫn chứa thành phần Tây y gây ngủ ngay hoặc các sản phẩm thảo dược chỉ tập trung chữa triệu chứng, giúp người bệnh có thể ngủ ngay 15-20 sau khi uống, nhưng giấc ngủ không ngon, tự nhiên, sáng dậy người vẫn mệt mỏi, bần thần, ngáp vặt liên tục. Hôm sau nếu không dùng sản phẩm thì sẽ lại không ngủ được. Đặc biệt, sau một thời gian sử dụng, hiệu quả của sản phẩm sẽ giảm dần, người bệnh buộc phải sử dụng tăng liều, ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả kinh tế.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương, mất ngủ cần được điều trị tận gốc. Hướng điều trị này phải tập trung giải quyết đồng bộ cả nguyên nhân, triệu chứng cũng như nâng cao thể trạng cho người bệnh. Sản phẩm thường không ức chế thần kinh trung ương làm người bệnh đi vào giấc ngủ ngay sau khi uống 15-20 phút, mà chất lượng giấc ngủ sẽ cải thiện dần. Theo đó, thời gian đi vào giấc ngủ dần rút ngắn, và chất lượng tăng dần. Bệnh nhân có thể ngủ 3-4 giờ một đêm thay vì 1-2 giờ một đêm và thời gian đi vào giấc ngủ sẽ từ 60 phút rút xuống còn 30-45 phút so với trước khi dùng sản phẩm. Triệu chứng của bệnh sẽ cải thiện tốt hơn, nếu người bệnh chịu khó và kiên trì sử dụng. Tránh ngưng thuốc hoặc uống một vài hôm thấy triệu chứng cải thiện ít nên bỏ thuốc, vì điều trị gốc mất ngủ phải kiên nhẫn, không được quá nôn nóng.

Theo quan điểm Đông y, điều trị tận gốc chứng mất ngủ cần phải giải quyết nguyên nhân: giảm tổn thương ở các tạng tâm, tỳ, can, thận do stress và các nguyên nhân khác gây ra; khai uất, bình can, hành khí; giải quyết triệu chứng: dưỡng tâm, an thần, giảm stress; nâng cao thể trạng.

Bài thuốc Đông y sử dụng trong cung đình từ hơn 300 năm trước được bào chế dành riêng cho nữ có công dụng điều trị tận gốc theo nguyên lý này với 100% thành phần là thảo dược quý của Việt Nam như hương phụ, ích mẫu, đinh lăng, lạc tiên, chi tử được bào chế theo công thức đặc biệt, vừa thỏa mãn cả 3 tiêu chí trên lại vừa an toàn cho người sử dụng. Theo bài thuốc này, khi đinh lăng kết hợp với ích mẫu sẽ có tác dụng bổ huyết, hành khí, chống suy nhược cơ thể. Đinh lăng kết hợp với ích mẫu, chi tử, hương phụ có tác dụng dưỡng tâm, tư bổ thận âm, sơ can giải uất, điều hòa vị khí; lạc tiên giúp an thần, giảm stress, tạo giấc ngủ sâu, tự nhiên… giúp bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp cho phái nữ.

Mai Thương