Điều trị bệnh ngoài da do nhiễm virus ở trẻ

Sự gia tăng các bệnh ngoài da do virus như herpes, tay chân miệng, zona, sởi… khiến nhiều người lo lắng về khả năng lây nhiễm cũng như biến chứng của bệnh, đặc biệt là đối với trẻ em. Triệu chứng đặc trưng của nhóm bệnh là các tổn thương trên da, có thể phát ban, nổi mụn nước, ngứa ngáy, lở loét, gây đau đớn và dễ để lại sẹo.

Việc điều trị các bệnh ngoài da do nhiễm virus còn nhiều hạn chế. Đối với trẻ em, an toàn là yếu tố hàng đầu khi điều trị. Bác sĩ thường chỉ định thuốc kháng virus kết hợp với truyền dịch, để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, có ít lựa chọn thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ, do các tác dụng phụ tiềm ẩn và tính đề kháng của virus ngày càng tăng. Ngoài ra, trẻ có thể dùng các dung dịch bôi tại chỗ, nhưng hiệu quả thấp, gây mất thẩm mỹ và thường để lại sẹo.

Trẻ dễ mắc bệnh ngoài da do nhiễm virus. Ảnh: Shutterstock.

Để khắc phục tình trạng kháng thuốc của các chủng vi sinh vật và đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ khi điều trị những bệnh ngoài da do virus, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra cơ chế đa tác động của phân tử nano bạc tới virus.

Bạc và các hợp chất của bạc thể hiện tính độc đối với vi sinh vật gồm vi khuẩn, virus, tảo và nấm. Không giống với các kim loại nặng khác như chì, thủy ngân…, bạc an toàn với con người. Từ xa xưa, người cổ đại sử dụng các bình bằng bạc trữ nước, rượu dấm để phòng bệnh. Bước sang thế kỷ 20, người ta thường đặt một đồng bạc trong chai sữa để kéo dài độ tươi ngon. Ngoài ra, bạc và các hợp chất của bạc còn được sử dụng rộng rãi từ đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, để nhanh làm liền các vết bỏng và khử trùng.

Ngày nay, con người đã tạo ra bạc ở kích thước nano, góp phần làm tăng đáng kể ứng dụng của bạc, tiêu biểu là khả năng kháng khuẩn mạnh, mà không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường sống. Do đó, bạc còn được dùng trong thuốc nhỏ mắt cho trẻ sơ sinh, để điều trị các nhiễm khuẩn tại mắt và tai, có hiệu quả cao, không kích ứng giác mạc hay niêm mạc.

Dưới dạng phân tử nano, bạc phát huy hoạt tính sát khuẩn cao gấp nhiều lần. Nghiên cứu cho thấy, nano bạc tiêu diệt vi sinh vật bằng cách phá hủy chức năng của màng tế bào vi sinh vật và hoạt tính của các men. Phân tử nano bạc hoạt động theo nguyên tắc bao bọc trực tiếp tế bào, phá vỡ cấu trúc tế bào, dẫn tới vô hiệu hóa sự phát triển của vi sinh vật. Những phân tử nano bạc tấn công vào nhiều vị trí trong tế bào vi sinh vật, vô hiệu hóa chức năng, làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp của tế bào và tiêu diệt chúng. Ngoài ra, nano bạc còn đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương thông qua cơ chế kích thích nguyên bào sợi, tăng tổng hợp collagen.

Nhờ tác động đa chiều, nano bạc được các nhà khoa học ứng dụng trong việc sát khuẩn, đẩy nhanh quá trình làm liền vết thương, vùng da bị lở loét do nhiễm virus. Để tăng cường hiệu quả điều trị, nano bạc còn được kết hợp với những thành phần kháng khuẩn, chống viêm, thu nhỏ ổ loét, liền sẹo nhanh như cao neem (xoan Ấn độ hay cây sầu đâu), chitosan... giúp điều trị các bệnh ngoài da và niêm mạc miệng do nhiễm virus. Một số sản phẩm dạng gel phối hợp giữa nano bạc và các thành phần trên cũng được bào chế giúp người bệnh sử dụng dễ dàng hơn.

(Nguồn: Subạc)