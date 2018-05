Độ tuổi hành kinh lần đầu tiết lộ nguy cơ sức khỏe của bạn

Chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng đến làn da như thế nào / Kinh nguyệt thế nào là bình thường

Bạn có còn nhớ kỳ kinh nguyệt đầu tiên của mình là khi nào không? Nếu không, hãy suy nghĩ kỹ hơn vì có thể chẳng bao lâu nữa bác sĩ sẽ hỏi bạn về điều đó. Các nghiên cứu tiền hành trong năm qua đã chỉ ra mối liên hệ giữa độ tuổi bắt đầu hành kinh và những rủi ro về sức khỏe từ bệnh dị ứng, tim mạch đến bệnh tiểu đường và ung thư.

Chưa khằng định chắc chắn, song các nhà khoa học nhận thấy mối liên hệ khá chặt giữa cân nặng của phụ nữ với độ tuổi bắt đầu hành kinh. Tiến sĩ Taraneh Shirazian, bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện Mount Sinai ở New York cho biết: "Estrogen gắn với chất béo. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu có kinh ở độ tuổi còn nhỏ, đó có thể là tín hiệu cho thấy bạn đã sớm đạt đến trọng lượng trung bình của một người trưởng thành. Do đó nhiều khả năng bạn sẽ mắc bệnh béo phì và đi liền với nó là nguy cơ sức khỏe khác. Trong vài trường hợp điều đó đơn giản là do gene di truyền".

Tiến sĩ Shirazian nói trên trang Prevention: "Những phụ nữ bắt đầu hành kinh sớm có thể mang một số yếu tố dẫn đến nhiều chứng bệnh". Ông đưa ra 7 dấu hiệu cho thấy mối liên quan giữa tuổi tác và các vấn đề sức khỏe của phụ nữ như sau:

Bệnh tim

Một nghiên cứu mới trên 1,3 triệu phụ nữ ghi nhận những người bắt đầu hành kinh ở tuổi 13 có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và cao huyết áp thấp nhất. Ngược lại, những người bắt đầu hành kinh trước 10 tuổi hoặc sau 17 tuổi có nguy cơ mắc các bệnh này cao hơn, cụ thể là tăng 27% nguy cơ bệnh tim, 20% cao huyết áp và 16% đột quỵ.

Bệnh tiểu đường loại 2

Theo một cuộc khảo sát trên 4.600 phụ nữ trung niên được công bố trên tạp chí Diabetic Medicine, những người có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên trước 12 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn nhiều so với người hành kinh muộn hơn. Tiến sĩ, bác sĩ y khoa Jung Sub Lim, tác giả của nghiên cứu cho biết: "Sự xuất hiện sớm của kinh nguyệt làm tăng sức đề kháng insulin, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường”.

Tiền sản giật

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Clinical & Diagnostic Research, nếu chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên của bạn xảy ra trước tuổi 12, tỷ lệ bị chứng bệnh tiền sản giật khi mang thai cao hơn 28% so với những phụ nữ bắt đầu hành kinh muộn hơn.

Ung thư tuyến giáp

Các nhà nghiên cứu Pháp đã phỏng vấn khoảng 600 phụ nữ khỏe mạnh và 600 phụ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp trước tuổi 35. Kết quả thống kê cho thấy những người ra kinh lần đầu sớm có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Khối u não

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kiểm tra nhiều yếu tố sức khỏe sinh sản khác nhau để xem xét mối liên hệ với nguy cơ mắc bệnh u não ở phụ nữ. Họ phát hiện nhóm phụ nữ hành kinh từ tuổi 17 trở lên có nguy cơ cao bị các khối u não.

Tỷ trọng xương

Các cuộc khảo sát trên hàng nghìn phụ nữ trước và sau khi mãn kinh cho thấy những người bắt đầu hành kinh từ tuổi 17 trở lên có lượng khoáng chất trong xương thấp và nguy cơ gãy xương do loãng xương rất cao.

Dị ứng

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa tuổi dậy thì sớm và bệnh chàm bội nhiễm, hen suyễn, viêm màng kết.

Sự xuất hiện của chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên khiến bạn có nguy cơ mắc phải một hoặc nhiều bệnh kể trên, nhưng đừng vì thế mà bi quan nghĩ rằng sức khỏe của bạn đã được định đoạt trước. Cả 2 tiến sĩ Lim và Shirazian đều chỉ ra rằng một lối sống lành mạnh siêng vận động, kiểm soát trọng lượng, ăn uống hợp lý có thể giup cải thiện rất nhiều những nguy cơ rủi ro.

Bảng tóm tắt mối liên hệ giữa độ tuổi hành kinh và nguy cơ sức khỏe

Nguy cơ sức khỏe Độ tuổi bắt đầu hành kinh Dưới 10 Dưới 12 Trên 17 Bệnh tim x Bệnh tiểu đường x Tiền sản giật x Ung thư tuyến giáp x U não x Tỉ trọng xương x Các bệnh dị ứng x

