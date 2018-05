Đôi song sinh trai lớn lên trong bóng tối

Mẹ con chị Ánh đang nương tựa vào cha mẹ ruột. Ảnh: Trí Tín.

Vợ chồng lập nghiệp ở TP HCM, sau gần hai năm vay mượn khắp nơi chạy chữa bệnh viêm võng mạc mắt cho hai con Nguyễn Gia Lâm và Nguyễn Gia Bảo, chị Ánh đành trở về quê trong tình cảnh túng quẫn. Hai cháu bé không được điều trị kịp thời bệnh võng mạc mắt nên đã bị mù. Nhìn hai con mới 19 tháng tuổi hồn nhiên nằm lăn giữa sân nhà uống sữa, người mẹ trẻ xót xa.

7 năm trước, rớt tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Ánh rời quê vào TP HCM làm công nhân ở một xưởng may gia công. Anh công nhân dệt Nguyễn Hoàng Oanh đã đến với cuộc đời chị, sẻ chia bước đường nhọc nhằn mưu sinh.

Nỗi vất vả của người mẹ chăm sóc đôi song sinh mù lòa

Trẻ song sinh viêm võng mạc mắt mù lòa Cưới nhau được gần một năm, chị mang bầu song sinh trai và sinh non vào tháng thứ sáu. Lúc chào đời, hai đứa trẻ chỉ nặng 0,7 và 0,9 kg phải nằm lồng kính. Sau hơn một tháng, cả hai cháu bị xuất huyết võng mạc, viêm phổi. Ông ngoại các cháu là Nguyễn Đình Năm mang sổ đỏ đi vay ngân hàng, đồng thời kêu gọi các con cùng bà con lối xóm chung tay giúp đỡ lo thuốc men cứu chữa cho hai cháu.

"Suốt gần hai năm vay mượn hơn 200 triệu đồng để chạy chữa tìm ánh sáng cho đôi mắt các cháu nhưng bác sĩ bảo do bé còn nhỏ sức khỏe quá yếu nên không thể cứu chữa được", ông Năm đau khổ nói.

Thương cho hoàn cảnh bi đát của con gái, vợ chồng ông Năm động viên Ánh đưa hai cháu về quê Quảng Ngãi chăm sóc. Mới đây, chồng chị Ánh bị tai nạn giao thông gãy chân, sức khỏe suy yếu càng khiến đôi vợ chồng trẻ lâm cảnh túng quẫn.

Trao đổi với VnExpress, bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, trường hợp hai cháu Lâm - Bảo khó có khả năng cứu chữa. "Căn bệnh này nếu phát hiện, kịp thời điều trị ngay từ tháng tuổi đầu tiên mới chữa được", bác sĩ Phụ cho hay.

Theo bác sĩ Phụ, võng mạc là lớp trong cùng của mắt, nhận ánh sáng và chuyển thành thông tin, đưa lên não. Mạch máu nuôi võng mạc chỉ phát triển hoàn thiện ở trẻ sơ sinh đủ tháng. Do vậy trẻ đẻ càng non thì số mạch máu đã phát triển càng ít. Ở một số trẻ đẻ non, nhất là bé quá nhẹ cân, mạch máu võng mạc phát triển bất thường gây bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, gọi tắt là ROP. Tỷ lệ bệnh càng cao nếu trẻ sinh càng non tháng và càng nhẹ cân.

Các chuyên gia y tế cho rằng, có hai phương pháp để chữa bệnh này: Dùng laser quang đông và áp lạnh. Phương pháp thứ nhất thì Việt Nam chưa có thiết bị, còn phương pháp thứ hai lại làm các cháu đau đớn và chấn thương tinh thần nặng nề. Tuy nhiên nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể điều trị được với kết quả rất khả quan.

Hiện nay, Bệnh viện Từ Dũ đã cứu được đôi mắt cho rất nhiều trẻ đẻ non nhẹ cân (có trẻ chỉ nặng 500 g). Trung tâm Mắt TP HCM đã nghiên cứu bệnh ROP ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Từ Dũ, đang nỗ lực tìm các nguồn tài trợ để có kinh phí đầu tư trang thiết bị và đào tạo bác sĩ chuyên khoa điều trị ROP cho trẻ sơ sinh. Các bà mẹ có con đẻ non, cân nặng dưới 1.500 g nên đưa các cháu đến Khoa Mắt nhi của trung tâm để khám sớm.

