Đốt điện chữa lộ tuyến có bị vô sinh?

Dùng thuốc chữa cổ tử cung lộ tuyến có thể mang thai? / Có nên đốt cổ tử cung khi còn viêm lộ tuyến?

Trả lời:

Lộ tuyến là tổn thương lành tính thường gặp ở cổ tử cung, do lớp biểu mô lát tầng ở mặt ngoài cổ tử cung bị phá hủy và lớp biểu mô tuyến ở trong ống cổ tử cung mọc lấn ra ngoài cổ tử cung.

Nguyên nhân gây lộ tuyến cổ tử cung có thể do bẩm sinh, trường hợp này hiếm gặp, thường thấy ở bé gái do mẹ dùng nhiều estrogen khi mang thai. Ngoài ra còn do cường estrogen buồng trứng làm cho các tuyến phát triển mạnh, chế tiết nhiều gây phá hủy biểu mô lát tầng và làm cho biểu mô ở đây phục hồi khó khăn. Nếu là nguyên nhân này thì sau tuổi mãn kinh lộ tuyến có thể tự khỏi.

Lộ tuyến cũng có thể do biểu mô lát tầng bị sang chấn, bị tổn thương sau sẩy thai, nạo thai, sau đẻ và các thủ thuật ở cổ tử cung.

Trước khi điều trị phải làm xét nghiệm tế bào học cổ tử cung để loại trừ nguy cơ tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư.

Những trường hợp được chỉ định đốt điện cổ tử cung là lộ tuyến trên 5 mm, không viêm nhiễm âm đạo, không viêm phần phụ, sạch kinh từ 2 đến 3 ngày (không quá ngày thứ 10 của vòng kinh), không giao hợp trước khi làm thủ thuật. Đây là phương pháp dùng máy đốt điện với dòng điện có tần số cao nhằm phá hủy các tổn thương bệnh lý ở cổ tử cung. Ngoài ra còn các phương pháp khác để diệt tuyến như áp lạnh cổ tử cung, hay điều trị bằng laser.

Sau đốt điện, chị em cần giữ vệ sinh tốt tránh nhiễm khuẩn vùng đốt, tránh bong vẩy sớm và chảy máu thứ phát.

Như vậy với trường hợp của bạn, cổ tử cung lộ tuyến trên 5 mm thì nên đốt điện để điều trị. Lộ tuyến cổ tử cung là tổn thương lành tính nhưng cũng có thể tiến triển thành ác tính bất kỳ lúc nào. Đốt điện cổ tử cung nếu đúng chỉ định, đúng kỹ thuật, chăm sóc tốt sau khi đốt điện thì không những không ảnh hưởng gì đến quá trình mang thai mà còn làm cho việc sinh nở sau này an toàn hơn.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Huyền

Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội