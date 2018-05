Dưỡng ẩm da và tóc bằng nguyên liệu tự nhiên

Phương pháp làm trắng da mặt trong 15 ngày / Dưỡng ẩm cho mọi loại da / 5 loại trái cây duy trì làn da tươi trẻ

Dầu dừa

Chất dưỡng ẩm tự nhiên đầu tiên mà bạn nên tìm đến chính là dầu dừa hữu cơ. Không chỉ là lựa chọn tuyệt vời để dưỡng ẩm an toàn, loại dầu này còn rất dễ vận chuyển vì được bảo quản ở nhiệt độ bình thường. Với da, đây chính là chất dưỡng ẩm tác động sâu và hiệu quả nhất. Với tóc, bạn nên bôi dầu dừa lên tóc, đặc biệt chú ý đến phần ngọn là nơi khô nhất, và ủ khô trong vòng 15-20 phút. Sau đó, hãy gội thật sạch, tránh để lại phần cặn thừa trên tóc. Ngoài da mặt và tóc, dầu dừa còn là chất dưỡng ẩm tự nhiên rất tốt giúp làn môi luôn mềm mại và không bị nứt nẻ.

Dầu ô liu

Tương tự như dầu dừa, dầu ô liu cũng là chất dưỡng ẩm tuyệt vời. Dầu ô liu để lại ít chất dư thừa hơn và do đó là lựa chọn hoàn hảo so với kem dưỡng ẩm da. Một công dụng tuyệt vời khác của loại dầu này là dưỡng ẩm lớp biểu bì giúp móng tay luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, bạn có thể phun một ít dầu ăn ô liu lên móng tay mới sơn. Nó không chỉ giúp lớp sơn nhanh khô mà còn loại bỏ lớp sơn dính vào da và giữ ẩm cho vùng da quanh móng tay. Bạn thậm chí có thể bổ sung một số loại dầu mà bạn thích như oải hương hay bạc hà để có mùi thơm dễ chịu.

Ảnh: allwomenstalk.

Trứng

Trứng vốn được biết đến với khả năng giúp tóc sáng bóng. Chứa nhiều chất béo, dầu và protein, lòng trắng trứng có thể được sử dụng làm mặt nạ dành cho tóc. Đắp loại mặt nạ này lên tóc, chờ đến khi mặt nạ khô hoàn toàn và gội đầu thật sạch. Với lòng đỏ trứng, bạn có thể sử dụng làm mặt nạ đắp mặt giúp làn da luôn ẩm và tươi sáng. Còn nếu tóc bạn nhiều gàu, thay vì cất công tìm kiếm loại dầu gội đầu nhiều hóa chất thì hãy dùng lòng đỏ trứng đã đánh tan rồi massage kỹ vào da đầu sau đó gội sạch bằng dầu gội đầu không chứa hóa chất.

Gel lô hội

Lô hội có rất nhiều đặc tính tốt. Đối với da, nó được biết đến với khả năng trị cháy nắng nhờ công dụng giảm viêm và làm mát da. Lô hội còn được sử dụng với mục đích trẻ hóa tế bào, giúp tổng hợp collagen và sản sinh ra các axit hyalunronic trong da, những nhân tố chủ yếu giúp làn da khỏe mạnh, trẻ trung, và mịn màng. Chính sự suy giảm các sản tế bào này là nguyên nhân gây ra tình trạng chảy xệ và nếp nhăn ở da. Tuy nhiên, công dụng tuyệt vời và rõ ràng nhất của lô hội là điều trị sẹo gây ra do trứng cá và các bệnh viêm da khác. Đây thực sự là lựa chọn tự nhiên tốt hơn nhiều so với các loại kem điều trị đắt đỏ khác. Và một điều rất may mắn là loại cây này dễ trồng tại nhà.

Nước hoa hồng

Để giữ cho da mặt của bạn luôn mịn màng và rạng rỡ, hãy chuẩn bị cho mình một lọ nước hoa hồng tinh khiết. Nước hoa hồng được chiết xuất từ dầu của hàng trăm cánh hoa hồng. Nó giúp làm se các lỗ chân lông và săn chắc da. Nó cũng giúp dưỡng ẩm da, đặc biệt phù hợp với da dầu hoặc da dễ bị mụn trứng cá.

Thanh Mai (theo allwomenstalk)