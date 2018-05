Dương vật nổi nhiều mụn trắng

'Cậu nhỏ' không thể cương trong lần đầu quan hệ / Dương vật cong 30 độ có phải dị tật?

Còn một vấn đề em muốn nhờ bác sĩ tư vấn: Em thủ dâm từ năm 16 tuổi, kéo dài tới nay, với tần suất mỗi ngày một lần. Liệu em có bị bệnh gì không. Em chưa quan hệ tình dục bao giờ. Vậy làm sao để em cai nghiện thủ dâm. Em cảm ơn bác sĩ. (Thanh)

Trả lời:

Chào em,

Với mô tả của em về những mụn nhỏ mọc ở vùng da bao quy đầu, tôi không thể cho ra kết luận chính xác được. Để nhận định rõ trong trường hợp này, bác sĩ cần phải quan sát trực tiếp.

Thông thường, biểu hiện mà bạn miêu tả có 2 khả năng:

- Nam giới trẻ tuổi thường xuất hiện ở vùng rãnh quy đầu những hạt nhỏ li ti, đồng dạng, xếp thành 2 hoặc 3 hàng chạy xung quanh rãnh quy đầu, không gây ra triệu chứng gì. Chúng được gọi là chuỗi hạt ngọc dương vật ("Hirsuties coronae glandis" hay là "Pearly penile papules"), hoàn toàn vô hại.

- Triệu chứng của bệnh lây truyền qua đường tình dục: mồng gà với biểu hiện sần sùi kích thước 1mm đến vài chục mm, thậm chí đến hàng trăm mm, bề mặt sần sùi, màu hồng hoặc đỏ, mềm, ẩm ướt, có thể có cuống, sờ vào không đau, dễ chảy máu. Hay herpes với biểu hiện bóng nước mọc thành chùm.

Do em chưa quan hệ tình dục, khả năng mắc bênh lây qua đường tình dục là rất thấp. Tuy nhiên, nếu được, em nên đến khám ở các bệnh viện có chuyên khoa Nam khoa hay Ngoại tiết niệu để được thăm khám trực tiếp và đánh giá chính xác. Đây cũng là khuyến cáo cho bất kỳ trường hợp phát hiện thấy bất thường ở cơ quan sinh dục ở nam giới.

Về phương pháp cai thủ dâm, cũng như bất kỳ một quá trình cai nghiện khác, điều cốt lõi chính là ý chí của bản thân nhằm vượt qua sự thôi thúc của ham muốn, kiềm chế dục vọng và từ đó đi đến giảm dần hay dứt hẳn hành vi không mong muốn. Nếu không có ý chí vững vàng, quá trình cai sẽ rất khó khăn và rất dễ tái nghiện.

Có một số điều em cần lưu ý để giúp ích cho quá trình cai thủ dâm như sau:

- Xác định rõ căn nguyên của hành vi này: do ham muốn đơn thuần, do buồn chán cô đơn, do ý thích... Đồng thời tìm cho mình một động lực rõ ràng để kiên trì cai nghiện: muốn giữ sức khoẻ, bớt ray rứt, do tín ngưỡng...

- Hạn chế động chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể, nhất là vùng kín trừ khi tắm rửa.

- Tránh để bản thân rơi vào những tình huống dễ gây thèm muốn thủ dâm: ở một mình trong phòng tối, phòng tắm, không mặc quần áo khi ngủ...

- Tránh những sản phẩm kích dục như sách báo, phim ảnh khiêu dâm, chat sex, trang mạng có nội dung kích dục...

- Đánh lừa cảm giác: khi nảy sinh ham muốn thủ dâm, hãy đặt mình vào những tình huống không thể thực hiện hành vi đó (đi dạo, ngồi nói chuyện với bạn) đồng thời chuyển sự chú ý sang việc khác (ăn uống, nói chuyện, thể thao, xem phim...).

- Giải phóng năng lượng dư thừa bằng cách tập trung vào những hoạt động lành mạnh như công việc, học tập, thể thao.

Chúc em thành công.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ