Em bé bị di chứng do đột quỵ từ khi còn trong bụng mẹ

Đột quỵ ở người bị tiểu đường / Bước tiến mới cứu bệnh nhân đột quỵ não

Trước khi có Cannon Tedder, chị Denise Tedder 31 tuổi (Mỹ) từng bị hỏng thai do sự tích tụ chất lỏng bất thường trong cơ thể thai nhi. Để có mặt trên đời, bé Cannon đã cùng mẹ trải qua một thai kỳ đầy cam go do sự bất đồng nhóm máu mẹ - con.

Theo Foxnews, chị Denise có nhóm máu Rh-, trong khi chồng chị lại có nhóm máu Rh+. Theo quy luật di truyền, có ít nhất 50% trẻ sinh ra có nhóm máu giống bố là Rh+. Trong trường hợp mẹ có thai lần thứ nhất, thai nhi mang nhóm máu Rh+ vẫn phát triển bình thường cho đến khi ra đời nếu quá trình mang thai, bánh nhau không bị tổn thương. Nhưng từ lần mang thai thứ 2 trở đi, nếu con vẫn có nhóm máu Rh+ thì thường xảy ra sự cố nghiêm trọng do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con. Vì cơ thể mẹ sinh ra kháng thể đi qua bánh nhau chống lại kháng nguyên Rh(D)+ có trên bề mặt hồng cầu của con và gây ngưng kết hồng cầu, còn gọi là tan máu. Hậu quả có thể gây sẩy thai, thai chết lưu, đẻ non, hoặc đứa trẻ sinh ra nhưng bị thiểu năng trí tuệ.

Bé Cannon. Ảnh: D.T

Bé Cannon đã phải trải qua 7 lần truyền máu qua dây rốn khi còn trong bụng mẹ, nhằm loại bỏ các mối đe dọa do không tương đồng nhóm máu, bởi bé mang nhóm Rh+ giống cha.

Bé Cannon chào đời bằng phương pháp mổ, trong tình trạng nhẹ cân khi chỉ đạt 2,3 kg. Tuy nhiên, bé trông khỏe mạnh và cất tiếng khóc chào đời bình thường. Bé gặp vấn đề về nuốt nên được chăm sóc tích cực tại đơn vị sơ sinh trong hai tuần.

Cannon phát triển hoàn toàn bình thường cho đến 6 tháng sau, người mẹ bắt đầu phát hiện ra điểm bất thường ở bàn tay phải của con. "Thằng bé luôn nắm chặt ngón tay cái trong 4 ngón còn lại", chị Denise nói với Foxnews.

Denise và chồng đã đưa con trai đến một chuyên gia thần kinh, chụp X-quang và làm một số xét nghiệm cho Cannon. Bác sĩ xác định thằng bé đã trải qua một cơn đột quỵ lúc còn là một thai nhi. Kết luận của bác sĩ khiến vợ chồng chị vô cùng sốc.

"Toàn bộ não trái của thằng bé trông đen và rỗng", người mẹ mô tả lại. Bác sĩ thậm chí cho biết cơn đột quỵ ấy đủ mạnh để giết chết một người đàn ông khỏe mạnh. Không rõ nó có liên quan đến sự bất đồng nhóm máu hay không. Bé Cannon may mắn thoát chết nhưng bị tổn thương nặng ở não trái, khiến phần thân bên phải bị ảnh hưởng.

Bé Cannon được chẩn đoán bại não nhẹ và được can thiệp sớm bằng vật lý trị liệu hàng tuần. Theo mẹ bé, đến nay, bé được 2 tuổi và đang "phát triển tốt". Densie nói rằng đang tìm cách tiêm botox để giúp thư giãn cơ bắp cho con trai.

Theo Hiệp hội đột quỵ Mỹ, đột quỵ nằm trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 19 tuổi. Densie cho biết cô quyết định chia sẻ câu chuyện của Cannon với hy vọng giúp các phụ huynh khác nhận thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này. " Đột quỵ có thể xảy ra trên thai nhi, trẻ sơ sinh hoặc trẻ em khó thể lường trước được", Densie nói.

Thu Hiền