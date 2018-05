Em bé sống sót kỳ diệu khi mới 23 tuần thai

Bé Connor Walkow (người Anh) được đặt vào chiếc túi chứa dịch lỏng, mô phỏng điều kiện ấm áp trong tử cung, vì các bé sinh non rất mẫn cảm với sự giảm nhiệt. Chiếc túi kéo đến cổ bé, trong khi các ống cấp thức ăn và ôxy được sử dụng để giúp bé sống sót. Thiết bị này được sử dụng cho các bé sinh non vì các bé quá nhỏ và da quá mỏng để có thể tự điều nhiệt cho cơ thể.

Bé Connor được nuôi trong chiếc túi đặc biệt mô phỏng điều kiện tử cung. Ảnh: lifenews.

Connor đã ở tại Bệnh viện John Radcliffe, Oxford trong 7 tháng trời. Bé vừa tổ chức sinh nhật đầu tiên trong tháng này.

Mẹ bé, chị Rachel Crockett, 25 tuổi, bị vỡ ối lúc 22 tuần và 5 ngày. Các bác sĩ đã tuyên bố vô vọng. Song Rachel và bạn đời quyết định tìm mọi cách cứu sống con khi thấy bé vẫn có nhịp tim. Họ phải chạy đua với thời gian để đưa bé đến một bệnh viện khác cách đó vài chục cây số, nơi có điều kiện chăm sóc bé sinh non tốt hơn.

Bé Connor Walkow đã tròn một tuổi sau khi ra đời cực non. Ảnh: irishmirror.

Tại bệnh viện mới, cậu bé đã trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật vì những biến chứng do sinh non liên tiếp xảy ra. Bé đã 3 lần phẫu thuật vì thủng ruột, bị viêm màng não do nấm, bệnh phổi mãn tính và một đợt chảy máu não. Bé cũng phải phẫu thuật mắt do mắt không phát triển đầy đủ.

Cha mẹ bé cho biết từ trường hợp của Connor, họ tin rằng giới y học ngày nay cần hạ thấp giới hạn phá thai từ 24 tuần hiện nay xuống còn 20 tuần, bởi các em bé 23-24 tuần hoàn toàn có cơ hội sống sót.

Thuận An (theo irishmirror)