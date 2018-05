Giải mã chứng 'cương lâu quá' của đấng mày râu

Khoảng 1-2 triệu người Việt mắc bệnh tình dục mỗi năm / Sợ lây bệnh tình dục sau quan hệ với bạn gái cũ

Theo Health, "cậu nhỏ" bị kích thích một thời gian mà vẫn không thể đạt được trạng thái cương cứng thì gọi là hiện tượng rối loạn cươn​g dương. Hầu hết trường hợp đều do xuất phát từ vấn đề về tâm lý, một số do sức khỏe và có liên quan đến thuốc. Có một hiện tượng rối loạn cương rất đặc biệt là chứng "cương lâu quá", y học gọi là cương dương vật kéo dài, tiếng Anh còn có tên Priapism, xuất phát từ tên một vị thần Hy Lạp tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, nảy nở.

Thông thường người ta cho rằng đàn ông cương càng lâu càng chứng tỏ bản lĩnh phòng the và sức khỏe tốt. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Các chuyên gia cảnh báo: "Khi không có các tác nhân kích thích đến giác quan, chẳng hạn như phim ảnh, bạn tình mà tình trạng cương dương của quý ông vẫn tiếp tục, chứng tỏ thần kinh điều phối dương vật bị rối loạn, một dạng rối loạn cương".

Ở giai đoạn đầu của chứng "cương lâu quá", chủ nhân vẫn có thể điều khiển được để dương vật trở lại bình thường, nhưng càng về sau càng khó kiểm soát. Đến giai đoạn muộn, thần kinh không còn điều khiển được sự cương cứng khiến khổ chủ vô cùng mệt mỏi, chân tay bủn rủn, muốn lâm trận nữa cũng chẳng còn hơi sức. Đồng thời, dương vật khi cương rất đau tức và khó chịu, cảm giác đau buốt lan từ điểm giữa hạ vị đến tận hậu môn. Tình trạng này kéo dài dẫn đến khó đi tiểu, lúc mắc tiểu lại không thể "xả" được và cực kỳ đau buốt.

Nghiên cứu cho thấy một số loại thuốc điều trị thần kinh và bệnh lý tâm thần có thể dẫn đến tình trạng cương dương kéo dài. Các loại thuốc uống kích thích cương dương để kéo dài cuộc vui cũng có thể tạo ra tình trạng này.

Vừa qua các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân. TP HCM tiếp nhận trường hợp một nam sinh nhập viện trong tình trạng dương vật cương to, đỏ đậm, có vùng đang chuyển dần sang màu tím. Thanh niên cho biết vì chiều theo ý bạn tình muốn có "cuộc vui" kéo dài nên đã sử dụng gấp đôi liều viagra.

Chàng trai kể: "Thời gian đầu quan hệ bình thường, 3 tháng nay luôn ở trong trạng thái cương dù không có kích thích, kéo dài từ sáng đến chiều". Có khi tình trạng cương 3 ngày liên tục và đau buốt lúc tiểu khiến anh vô cùng mệt mỏi. Gần đây nhất, nam sinh này tiếp tục dùng thuốc khiến "cậu nhỏ" cương đến mức đau buốt không thể chịu nổi phải nhập viện cấp cứu.

Một nam bệnh nhân khác gặp tình trạng dở khóc dở cười do rượu bổ cường dương. Ông ngâm rượu với đủ thứ thuốc quý hiếm với hy vọng dùng xong càng khỏe. Lúc đầu "chồng uống vợ khen", càng về sau bà than mệt, còn ông lâm vào cảnh trên bảo dưới không nghe. Sau hơn 6 tháng dùng rượu, người đàn ông không thể giảm cương dương, lại sung huyết, sưng đỏ, ngả màu tím tái. Ông được đưa đi viện cấp cứu nhưng đã muộn, "cậu nhỏ" bị hoại tử không thể cứu được.

Các bác sĩ cảnh báo: "Trong nhiều trường hợp cương dương lâu là tai họa, chứ không hoàn toàn là khỏe mạnh như một số người đã lầm tưởng.". Do tình trạng cương kéo dài, các tế bào trong dương vật hư hại, bị chết, được thay bằng những mô xơ và thần kinh không còn điều khiển được. Khi đó có quan hệ cũng không còn cảm giác.

Minh Đức - Thi Trân