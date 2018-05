Giải mã ý nghĩa những giấc mơ liên quan đến tình dục

Tình dục là chủ đề phổ biến của các giấc mơ. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa các giấc mơ liên quan đến vấn đề này bạn hãy tham khảo lý giải của Tamara Trusseau, tác giả cuốn The Key To Your Dreams do New York Post đăng tải.

Ảnh: ianwallacedreams.

Hôn người yêu cũ

Mong muốn một mối tình ổn định và trách nhiệm.

Hành động thân mật với người yêu cũ

Thể hiện xu hướng nhìn lại, trăn trở về quá khứ.

Hành động thân mật với người lạ

Nói lên nguyện vọng thoát khỏi tình trạng hiện tại để trải nghiệm những điều mới lạ, thú vị.

Hành động thân mật giữa một nhóm người

Cảm giác khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ, sợ sự cam kết.

Quan hệ tình dục

Ân ái trong mơ ám chỉ nhu cầu tiến triển và quyết đoán hơn về mặt tình cảm.

Đồ chơi tình dục

Hành vi sử dụng đồ chơi tình dục liên quan đến khao khát tìm được phương thức khác để biểu hiện cảm xúc và cá tính.

Mơ về người yêu cũ

Cho thấy mong muốn kiểm tra, tìm hiểu các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ hoặc lấy quá khứ làm thước đo so sánh với một tình huống tương tự đang xảy ra.

Bị cám dỗ

Nói lên nỗi sợ hãi, lo lắng bị lừa dối trong mối quan hệ hiện tại.

Minh Nhật