Giải pháp cho vợ chồng lệch pha sinh lý

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc BVCK Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết vấn đề này tưởng rất đơn giản nhưng lại gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gối chăn của mỗi cặp vợ chồng, đặc biệt nếu họ thiếu sự cảm thông và đồng điệu trong “chuyện ấy”. Chính vì thế, nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc và than phiền về sự suy giảm, rối loạn chức năng tình dục của bản thân hoặc đối tác. Do đó, việc tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự lệch pha trong đời sống tình dục và cách khắc phục vấn đề này là hết sức quan trọng.

Nguyên nhân của sự chênh lệch hay so le trong hoạt động tình dục của các cặp vợ chồng phần lớn là do bệnh lý thực thể và tuổi tác. Điều này bắt nguồn từ sự suy giảm hoạt động của tuyến nội tiết, nhất là khi ở tuổi sau 50.

Giáo sư P. Alarie và cộng sự đã thực hiện một công trình nghiên cứu tại Thụy Điển, trong đó mẫu đối tượng được chọn là những người có độ tuổi trên 70 (ở cả nam lẫn nữ). Kết quả cho thấy 46% đàn ông ở độ tuổi này còn quan hệ tình dục, trong khi đó phụ nữ chỉ ở mức 16%. Bên cạnh đó, những công trình nghiên cứu và thăm dò ở Mỹ từ 40 năm nay cũng cho hay 70% người khỏe mạnh ở tuổi thất thập vẫn hoạt động tình dục đều đặn.

Ảnh: daily-W.

Thực tế cho thấy, dù có thể thực hiện được các hoạt động trong đời sống tình dục hay không thì những biểu hiện về mặt sinh lý ở cả nam và nữ là không giống nhau.

Đối với nữ giới, sự thoái hóa của buồng trứng làm mất khả năng sinh sản. Thời điểm này, cơ thể họ sẽ bắt đầu bước vào một tiến trình mới - hiện tượng nam hóa. Các hormone estrogene, progesteron, các gonadotropine không còn phóng thích sẽ gây ra những thay đổi. Về mặt sinh lý, các chứng như loãng xương, béo phì, bệnh Alzheimer, thấp khớp, tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, các biến chứng trong thời gian tiền mãn kinh hay mãn kinh... sẽ có thể xuất hiện. Về mặt sinh dục, thời kỳ mãn kinh được mệnh danh là “bước ngoặt” của cuộc đời - chấm dứt sản xuất estrogen từ hai buồng trứng. Estrogen là yếu tố kích thích phát triển hệ thống sinh dục bên ngoài và hoạt động dưới sự chỉ huy giám sát, điều hoà của gonadotrophin, một kích thích tố sản xuất từ tuyến yên.

Estrogen ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách và tâm lý của phụ nữ, đồng thời cũng có tác động lên tình hình sức khỏe và ham muốn tình dục ở phái nữ. Không những thế, estrogen còn chi phối và chịu trách nhiệm về các vận động chức năng sinh lý như phát triển sinh dục, tình dục, hành kinh, rụng trứng, thai nghén. Sự thiếu hụt estrogen sẽ làm thay đổi vận mạch, giãn nở các huyết quản ngoài da. Từ đó, nó khiến cho người phụ nữ ít thoải mái, tính tình nóng nảy, bứt rứt, khó chịu, các cơn nóng bừng thường xảy ra đột ngột. Bộ phận sinh dục biến thể làm cho người phụ nữ dần dần mất hết ham muốn. Thời gian đầu, lông trên xương mu rụng dần, âm hộ nhỏ và co lại, chất nhờn âm đạo không tiết ra làm âm đạo khô, giao hợp rất đau đớn. Vì vậy, thay vì niềm vui thì việc giao hợp đã trở nên cực hình.

Ở nam giới, 3 vấn đề được quan tâm nhất trong đời sống tình dục là khả năng sinh hoạt tình dục, nghĩa là "cậu nhỏ" có cương lên được khi cần thiết hay không, xuất tinh sớm và mất ham muốn.

Người ta nhận thấy rằng, ngay từ tuổi 40, các tế bào của tinh hoàn bắt đầu thoái hoá, lượng testosteron giảm dần kéo theo ham muốn tình dục giảm xuống, nhịp độ giao hợp thưa ra, dương vật nhỏ và ngắn lại. Các cơ trơn trong thể hang và bao quanh các mạch máu trong dương vật, dưới tác dụng của adrenalin và hệ giao cảm, co thắt thường xuyên hơn làm cho kích thước "cậu nhỏ" hình như thun lại. Do đó, nó cần nhiều thời gian hơn mới kích thích lên được, xuất tinh lại sớm hơn, chất lượng sinh hoạt tình dục sa sút.

Ở độ tuổi sau 50, hai vấn đề nổi bật của đàn ông là xuất tinh sớm và liệt dương. Việc xuất tinh sớm có nguyên nhân thực thể chiếm một tỷ lệ nhỏ, còn phần lớn là do tâm lý như: Một khi kích thích đủ để đưa cường độ cảm giác lên cực điểm thì sẽ xảy ra tình trạng xuất tinh. Một chấn động nhỏ về tâm lý hay bệnh tật của tuổi già, một ức chế (stress) cũng có thể là nguyên nhân gây xuất tinh sớm.

Còn liệt dương thì là yếu sinh lý hay bất lực. Người đàn ông sẽ gặp thất bại hay rắc rối trong khi ân ái vì "cậu nhỏ" không cương cứng. Sự thất bại này sẽ tạo nên một dấu ấn và hình thành một phản xạ tâm lý có điều kiện. Điều này khiến cho người đàn ông càng dễ mất niềm tin khi ân ái.

Dần dà, sự thất bại sẽ chi phối tâm lý bệnh nhân và khởi đầu làm thay đổi nhân cách của họ như cáu gắt, bực bội, luôn cảm thấy khó chịu và dễ nóng giận.

Những nguyên nhân hoàn toàn có tính chất bệnh lý, do suy giảm chức năng sinh dục vì sự lão hóa của các tế bào buồng trứng, tinh hoàn, sẽ kéo theo một loạt rối loạn trong đời sống vợ chồng. Bên cạnh đó, sự chênh lệch khá cao về tuổi tác còn có những nguyên nhân khác như bệnh tật, sinh đẻ quá nhiều, hay sử dụng lâu dài một dược phẩm. Những tác hại của thuốc lá, rượu sau một thời gian dài cũng sẽ bắt đầu xuất hiện làm gia tăng các rối loạn.

Làm sao để khắc phục chênh lệch?

Như vậy nếu vợ chồng cùng tuổi thì sau khi vượt qua tuổi 55 hay sớm hơn, người chồng vẫn còn khả năng và ham muốn tình dục, nhưng người vợ không thể đáp ứng. Vì lúc này, các cơ quan sinh dục teo, co lại, chất nhờn bôi trơn của âm đạo không còn tiết ra nữa. Do đó, việc giao hợp trở nên rất đau đớn. Còn trong trường hợp chồng già vợ trẻ, khi người chồng vượt qua tuổi 60 (có khi sớm hơn đã có thể bị suy yếu sinh lý) mà người vợ vẫn đang còn sung sức thì người đàn ông không còn kham nổi chuyện phòng the, cho dù đối với xã hội anh ta là người thành đạt. Mặc cảm này là một sự xung đột ghê gớm mà đôi khi một phản ứng có tính cách cá nhân lại ảnh hưởng không nhỏ đến mặt xã hội.

Để giải quyết những so le, chênh lệch trong các hoạt động tình dục do tuổi tác thì vấn đề thông cảm, hiểu biết, tôn trọng và vì nhau là yếu tố hàng đầu. Hạnh phúc của con cái và tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm sẽ giúp cho người chồng (vợ) chế ngự được những cơn bốc lửa. Giao hợp chưa hẳn là cứu cánh của đời sống hôn nhân khi về già của những cặp so le tuổi tác.

Việc dùng thuốc và các phương tiện khác trợ giúp cho việc tái lập lại khả năng tình dục cho nam giới, bao gồm các dược phẩm điều trị bệnh liệt dương, xuất tinh sớm, các dụng cụ bơm chân không, thuốc nhét vào niệu đạo, giải phẫu… cũng có thể cải thiện được phần nào vấn đề này. Nhưng đối với người lớn tuổi hay so le tuổi tác thì việc giao hợp đều đặn, thích hợp sẽ duy trì lâu dài được khả năng tình dục và giúp cải thiện cho sức khỏe. Sự hợp tác, giúp đỡ nồng nhiệt của người vợ dễ đưa đến thành công cho chồng và ngược lại, chồng phải biết tự hạn chế những đòi hỏi tình dục khi vợ mình không còn hay không thích chuyện ấy nữa.

Để cả hai cùng có sức khỏe tốt, duy trì chuyện phòng the thì vợ chồng nên thường xuyên cùng nhau tập thể dục mỗi ngày, có thể chạy chậm, đi bộ, chú ý rèn luyện nửa dưới thân vì khả năng sinh dục có liên quan nhiều với đoạn từ thắt lưng trở xuống. Còn trong ăn uống, người cao tuổi nên ăn nhiều hải sản giàu chất kẽm (tăng cường sinh lực) và bổ sung vitamin E (chống lão hóa và tăng cường tuyến sinh dục).

Theo Giadinh.net