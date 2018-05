Hai bé trong ca sinh 5 rời phòng chăm sóc đặc biệt

Ca sinh 5 nhờ thụ tinh nhân tạo

Tiến sĩ Vũ Tề Đăng, Phó khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, hiện sức khỏe hai bé có số cân nặng nhất đã ổn định. Các bé có thể tự bú, chức năng hô hấp và tiếp nhận dinh dưỡng khá ổn định.

Hai bé đầu tiên trong ca sinh 5 được ra với mẹ. Ảnh: Thiên Chương.

"Bé cân nặng 1,5 kg khi sinh cũng chuẩn bị được ra phòng ngoài với mẹ. Riêng hai bé nặng 1,3 kg, một vẫn còn suy hô hấp và được trợ thở ôxy", bác sĩ Đăng cho biết.

Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, sau khi về với mẹ, người nhà được hướng dẫn cách chăm sóc bé bằng phương pháp kangaroo.

Chào đời ngày 17/3 ở tuần thai thứ 33,5, năm cháu bé con của sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư, 28 tuổi (quận 5, TP HCM) có cân nặng khác nhau. Ca sinh 5 hiếm gặp do thụ tinh nhân tạo được bác sĩ đánh giá là khó nuôi do sinh non và nhẹ cân.

Thiên Chương