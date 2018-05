Teo tinh hoàn - bệnh vô sinh khó chữa / Lo lắng vì có 3 tinh hoàn

Ảnh minh họa: thuocthang.

Trả lời:

Chào bạn,

Hai bên tinh hoàn không đều, bên to bên nhỏ là điều hoàn toàn bình thường. Trong thực tế thì 2 tinh hoàn không phải lúc nào cũng bằng nhau mà có một bên nhỉnh hơn hoặc nhỏ hơn chút ít. Điều này cũng giống như ở phụ nữ, hai bên ngực không bằng nhau. Hay như nhiều cấu trúc khác trong cơ thể được xem là đối xứng nhưng vẫn có chút ít khác biệt.

Tất nhiên, sự khác biệt này nếu “chút ít” thì là bình thường. Còn nếu to hơn hẳn, và đặc biệt là khi nó kèm theo những biểu hiện bất thường như căng tức, đau, lúc to lúc nhỏ thì đây có thể là biểu hiện của những bệnh lý ở vùng bìu, chẳng hạn: viêm mào tinh hoàn, thoát vị bẹn…

Thường thì nam giới hay lo lắng trường hợp tinh hoàn ẩn. Tinh hoàn ẩn là khi bộ phận này không nằm trong bìu và còn dừng lại trên đường di chuyển (ở giai đoạn bào thai, tinh hoàn hình thành trong ổ bụng, sau đó sẽ di chuyển dần xuống vùng bìu). Tinh hoàn ẩn gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên chức năng sinh tinh của tinh hoàn do nhiệt độ ở ổ bụng và cơ thể cao hơn nhiệt độ tối ưu cho tinh hoàn (khi đã yên vị trong bìu). Tình trạng này có thể gây giảm hay mất chức năng sinh tinh của tinh hoàn đó, thậm chí gây ra ung thư tinh hoàn.

Tinh hoàn ẩn có thể sờ thấy ở ngoài bìu, có thể kéo xuống nhưng khi thả ra lại co rút lên cao. Còn nếu như bạn sờ vào vùng bìu của mình và thấy cả 2 tinh hoàn và khi thả ra tinh hoàn vẫn không co rút lên cao thì bạn không bị trường hợp này.

Về phía bạn, bạn không hề than phiền về biểu hiện đau đớn ở bìu, do đó, không phải lo lắng về tình trạng tinh hoàn của mình. Việc sinh sản không phụ thuộc vào tinh hoàn to hay nhỏ, mà phụ thuộc vào chức năng tạo tinh trùng của tinh hoàn, bao gồm cả số lượng và chất lượng tinh trùng.

Cảm giác “giật đau” ở cậu bé như bạn mô tả là khá mơ hồ, không rõ tính chất, mặt khác, biểu hiện này cũng chỉ “thi thoảng”. Theo tôi, đây có thể chỉ là những đau đớn thoáng qua do va chạm.

Nếu như bạn vẫn hoang mang lo lắng, tốt nhất nên đi khám ở các cơ sở nam khoa để có được câu trả lời cụ thể hơn.

BS Nguyễn Tấn Thủ