Hai đôi anh em bị viêm màng não nghi do virus

Hai người lớn viêm não Nhật Bản trong tình trạng rất nặng

Hai anh em Phúc - Hảo ở An Giang cùng bị viêm não đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Thiên Chương

Cặp bệnh nhân đầu tiên vào Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 là Võ Thanh Trọng (7 tuổi) và Võ Thanh Nhân (5 tuổi) ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hai bé đến bệnh viện ngày 1/7 trong tình trạng sốt cao và đau đầu dữ dội. Trước đó cả hai đã điều trị ở bệnh viện tỉnh với chẩn đoán viêm xoang, một tuần không khỏi.

"Bé Nhân sốt và nhức đầu trước, 2 ngày sau đến lượt Trọng có triệu chứng tương tự. Trước khi bị bệnh cả hai bé đều không ăn ốc hay loại thức ăn nào có thể gây viêm não", bố của các bé cho biết.

Ngay sau khi Trọng và Nhân nhập viện, đến lượt các cháu Nguyễn Vĩnh Phúc (5 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Hảo (3 tuổi) ở thành phố Long Xuyên (An Giang). Cũng như hai bệnh nhân trước, Phúc và Hảo đều có triệu chứng nôn ói, sốt cao và than đau đầu. "Tại bệnh viện ở An Giang, bác sĩ chẩn đoán các bé bị viêm họng nhưng điều trị không khỏi. Chúng tôi lo quá nên xin xuất viện để đưa con đến Nhi Đồng 1", mẹ của hai bệnh nhi nói.

"Đây là lần đầu khoa tiếp nhận trường hợp hai đôi anh em ở cùng nhà cùng bị viêm màng não", bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, cho biết.

Theo ông Khanh, những ca viêm não trước đây thường ăn ốc rồi mắc bệnh. 4 cháu bé này bác sĩ tìm hiểu không thấy có liên quan đến thức ăn. "Chúng tôi đã báo Viện Pasteur TP HCM lấy mẫu xét nghiệm, chưa có kết quả nhưng căn cứ vào dịch tễ và triệu chứng thì rất có thể các bé bị viêm não do virus. Sức khỏe của 4 cháu đã ổn định nhưng vẫn phải nằm điều trị nội trú để được theo dõi", bác sĩ Khanh nói.

Hai anh em Trọng - Nhân đang điều trị nội trú vì viêm màng não. Ảnh: Thiên Chương.

Viêm não do virus gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh, thậm chí tử vong. Bệnh thường có triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, cứng cổ, co giật, rối loạn nghe nói, hôn mê. Các bác sĩ khuyên khi bệnh nhân có những triệu chứng tương tự thì cần đến bệnh viện có chuyên khoa Nhiễm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Viêm não do virus có thể từ virus viêm não Nhật Bản, virus Herpes, các loại virus đường ruột gây nên. Việc xét nghiệm sẽ giúp xác định được chính xác loại virus gây bệnh.

Virus viêm não Nhật Bản thường lây truyền do muỗi (loại muỗi cỏ). Virus vào cơ thể người qua dịch tiết của muỗi khi bị đốt. Vì thế để phòng bệnh cần tránh muỗi đốt và làm sạch môi trường sinh hoạt. Viêm não Nhật Bản cũng có thể phòng bằng cách tiêm văcxin.

Đối với các chủng virus herpes, sởi, quai bị gây viêm màng não, bệnh lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên khi cơ thể quá yếu đề kháng thì virus mới có thể xâm nhập. Còn virus đường ruột lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp. Để phòng bệnh cần thường xuyên rửa tay, thực hiện ăn chín uống sôi.

Thiên Chương