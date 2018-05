Hàng nghìn người nghèo được khám viêm gan B miễn phí

Chương trình “Chung tay đẩy lùi viêm gan virus” do Hội Gan mật Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Công ty TNHH Tuệ Linh phối hợp tổ chức từ tháng 3/2015 đến nay. Ngoài các hoạt động sàng lọc sớm virus viêm gan B, hàng nghìn người dân còn được tư vấn cách phòng chống bệnh lây lan và biện pháp điều trị phù hợp, nhằm ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm do viêm gan virus.

Người dân các xã Lưu Sơn (Đô Lương, Nghệ An), xã Hợp Thịnh và Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang)... sàng lọc virus viêm gan.

Viêm gan B do virus HBV gây nên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 400 triệu người mắc viêm gan B mạn tính. Ở Việt Nam, có đến 20% dân số mắc căn bệnh này. Bệnh có cơ chế lây nhiễm giống virus HIV nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn.

Virus viêm gan B lây nhiễm qua 3 con đường chủ yếu gồm truyền máu, tình dục và mẹ truyền sang con. Đây cũng là con đường lây nhiễm của virus HIV. Tuy nhiên, virus viêm gan B có khả năng lây nhiễm cao gấp 100 lần và "dai sức" hơn virus HIV nhiều lần. Ở điều kiện bình thường ngoài môi trường tự nhiên, virus viêm gan B có thể sống tới một tháng. Trong khi, virus HIV không thể tồn tại lâu và không có khả năng lây nhiễm ngoài cơ thể.

Các biểu hiện khi nhiễm bệnh khó nhận biết và dễ gây nhầm lẫn như chán ăn, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa...

Do vậy, phần lớn người nhiễm HBV không biết bản thân mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác.

Khi xâm nhập vào cơ thể, HBV nhân đôi trong tế bào gan và kích thích cơ thể tạo ra các đáp ứng miễn dịch. Đáp ứng miễn dịch này giúp cơ thể tiêu diệt và ngăn ngừa HBV tái nhiễm nhưng đồng thời cũng gây tổn thương tế bào gan. Nếu không chăm sóc lá gan, uống nhiều rượu bia, lạm dụng thức ăn nhanh, làm việc căng thẳng, duy trì lối sống không lành mạnh… virus HBV sẽ âm thầm tấn công gan trong thời gian dài, hủy hoại các tế bào gan, gây xơ và ung thư gan, thậm chí tử vong.

Theo thống kê của WHO, virus viêm gan là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan. Đây cũng là tác nhân gây ung thư đứng thứ hai, sau thuốc lá. Hàng năm, có khoảng một triệu người tử vong do những biến chứng mà virus viêm gan gây ra. Để đẩy lùi dịch bệnh, người dân cần nâng cao nhận thức về bệnh, cách phòng và điều trị nhằm giảm thiểu tác hại do virus viêm gan B.

An San