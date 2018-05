Hàng trăm suất kiểm tra xơ gan, tầm soát viêm gan C miễn phí

Viêm gan C mạn tính (HCV) là tình trạng nhiễm siêu vi viêm gan C kéo dài, diễn ra bên trong tế bào gan. Bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt, nhưng có thể âm thầm dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như xơ gan và ung thư gan. Bệnh nhân thường phát hiện bệnh khi đã muộn màng, khiến chi phí điều trị đắt đỏ và tiên lượng xấu. Vì thế, viêm gan C còn được gọi là kẻ giết người thầm lặng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thế Trung, ước tính nước ta có khoảng 4-5 triệu người nhiễm siêu vi viêm gan C. Trước đây, phác đồ điều trị bệnh bao gồm một loại thuốc chích phối hợp với thuốc uống. Tuy nhiên, phác đồ này có nhiều hạn chế như tỷ lệ khỏi bệnh khoảng 50%, chi phí cao (tổng chi phí trên 100 triệu đồng), thời gian điều trị kéo dài (khoảng 12 tháng), nhiều tác dụng phụ nguy hiểm (thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, trầm cảm, rối loạn chức năng tuyến giáp...).

Vài năm gần đây, có thêm nhóm thuốc mới tác động trực tiếp DAAs (Directly Acting Antivirals) dùng trong điều trị viêm gan C. Nhóm thuốc này nâng cao tỷ lệ khỏi bệnh (khoảng 95-99%), rút ngắn thời gian điều trị (khoảng 12 tuần), dùng đường uống và ít tác dụng phụ. Đặc biệt, có thể sử dụng mà không cần phối hợp với thuốc chích, do đó dùng cho bệnh nhân có chống chỉ định với thuốc chích như người xơ gan, cao tuổi…

Để giúp người dân kiểm tra sức khỏe lá gan và tìm hiểu thêm phác đồ chữa bệnh hiện nay, phòng khám đa khoa Bác sĩ Gia đình tổ chức hội thảo “Viêm gan siêu vi C - Sát thủ thầm lặng” ngày 6/5.

Người dân được đo độ xơ hóa gan miễn phí bằng máy Fibroscan hiện đại trong ngày 5-6/5. Ngoài ra, 100 người đăng ký đầu tiên sẽ được tầm soát viêm gan C miễn phí. Trực tiếp tư vấn là Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thế Trung - chuyên gia gan mật có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đại học Y dược…

Hội thảo diễn ra lúc 9h - 11h ngày 6/5 tại 395-397 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đăng ký trước qua số điện thoại 0986395397 hoặc email info.bsgd@gmail.com .

An San