Ho kéo dài, bé gái bị sa niêm mạc niệu đạo

Bé bắt đầu ho dai dẳng từ khi trời chuyển lạnh khoảng một tháng nay. Một tuần trước khi nhập viện, bé chảy máu vùng kín và xuất hiện khối màu đỏ trồi ra, tiểu hơi rát và có lúc bí tiểu.

Phẫu thuật cắt niêm mạc niệu đạo sa tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, khoảng một tháng nay, trước và sau Tết Nguyên đán, bệnh viện liên tiếp nhận điều trị nhiều ca sa niêm mạc niệu đạo ở trẻ gái. Đây là bệnh lý tương đối hiếm gặp, tần suất khoảng 1/3.000 trẻ gái sinh ra, thường ở lứa tuổi 5-9.

Theo bác sĩ Thạch, bệnh do bẩm sinh yếu phần cơ vùng thành niệu đạo, dưới tác động của các yếu tố khác gây tăng áp lực đột ngột ổ bụng như ho kéo dài, tiêu chảy hoặc táo bón lâu ngày làm trồi ra vùng niêm mạc ở niệu đạo, nếu quan sát kỹ có thể thấy nước tiểu rỉ ra từ khối sa này. Do liên quan đến ho và viêm hô hấp nên mùa lạnh vừa rồi khoa Niệu nhận số bệnh tăng hẳn so với thời điểm khác trong năm. Với kỹ thuật mới Kelly Burnham được áp dụng hiện nay, cuộc mổ nhanh hơn, ít tổn thương sang chấn mô xung quanh, sau mổ vết thương lành tốt, phục hồi nhanh và ít biến chứng hẹp miệng niệu đạo cũng như tái phát.

Bệnh thường biểu hiện triệu chứng đầu tiên là chảy máu, rất dễ nhầm lẫn với chấn thương hoặc lạm dụng. Do tính chất hiếm gặp và ít phổ biến nên bệnh thường dễ bị chẩn đoán nhầm với một số bệnh lý khác vùng sinh dục.

Bác sĩ Thạch khuyến cáo, nếu trong thời gian bé gái bị ho kéo dài nhất là mùa lạnh, hoặc táo bón hay tiêu chảy, xuất hiện triệu chứng xuất huyết vùng âm hộ thì người nhà nên đem bé tới những cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời để tránh những biến chứng về sau.

Lê Phương