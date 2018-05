Hơn 30 năm nữa, một nửa dân số thế giới nguy cơ cận thị

Trẻ em Việt nguy cơ mù lòa cao do tật khúc xạ

Dự báo của các nhà khoa học Viện Mắt thuộc Đại học New South Wales (Astralia) được đăng tải trên tờ Ophtalmology, 20 Minutes. Đội ngũ nghiên cứu giải thích sự gia tăng nhanh chóng của bệnh cận thị liên quan mật thiết đến các yếu tố môi trường, chủ yếu là do chúng ta ra ngoài quá ít. Đặc biệt, tỷ lệ cận thị ở dân châu Á cao gấp 2 lần so với các nước châu Âu.

Tình trạng này đặt ra vấn đề sức khỏe cộng đồng bởi cận thị có thể trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. "Cận thị nặng khiến bạn dễ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, bong võng mạc hoặc thoái hóa điểm vàng, từ đó dẫn đến mất thị lực", các tác giả cảnh báo.

Các nhà khoa học khuyến nghị trẻ em cần được bác sĩ nhãn khoa kiểm tra mắt định kỳ hàng năm để kịp thời phát hiện những vấn đề sức khỏe mắt.

Minh Nguyên