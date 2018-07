Hợp chất Fucoidan hỗ trợ sức khỏe cho người bệnh ung thư

Quyển sách tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư / Vị bác sĩ dành cả đời để nghiên cứu bệnh ung thư

Để giúp nhiều bệnh nhân ung thư hiểu rõ hơn về hợp chất Fucoidan, Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa, Viện phó Bệnh viện Wakamiya (Nhật Bản) ghi chép chi tiết trong quyển sách "Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng". Cơ chế hỗ trợ tiêu diệt tế bào ung thư của Fucoidan và kết quả điều trị lâm sàng trong quyển sách có thể giúp bệnh nhân có thêm niềm tin, hy vọng trong quá trình điều trị, cải thiện sức khỏe.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa, hợp chất Fucoidan là chất xơ thực phẩm có thể hòa tan trong nước chứa trong tảo Kombu, rong biển Mozuku, lá bào tử tảo nâu nước lạnh Mekabu. Cho tảo, rong biển khô ngâm trong nước, mọi người sờ lên bề mặt sẽ thấy trơn và nhờn, khuấy đều dịch nhờn chảy ra. Đây là loại chất nhờn giúp cho rong biển không bị tổn thương bởi sự khô cạn của thủy triều, có thể tự lành vết thương do sự va đập của thủy triều gây ra.

Rong biển là một trong những nguyên liệu chế biến thức ăn tại Nhật, có công dụng hỗ trợ sức khỏe, giàu khoáng chất và dinh dưỡng. Thời kỳ Heian (năm 794-1185), trong cuốn “Bổn thảo hòa danh” ghi chép các loại dược liệu đầu tiên tại Nhật có trường hợp như rong biển có thể làm tan vết sưng tấy, sưng amidan; tảo Kombu hỗ trợ điều trị 13 chứng phù nhũng... Thời kỳ Edo (năm 1603-1868) cho rằng phụ nữ sau sinh nếu ăn lá bào tử nâu nước lạnh Mekabu có thể phục hồi thể lực.

Trong các nghiên cứu từ những năm 90, hợp chất này hỗ trợ điều trị viêm loét niêm mạc, góp phần hạ thấp cholesterol, chống dị ứng… Hội nghị của Hiệp hội Ung thư Nhật Bản lần thứ 55 vào năm 1996 ghi nhận hợp chất Fucoidan trong tảo Kombu góp phần hỗ trợ chống ung thư. Không chỉ ở Nhật, nhiều nhà khoa học ở Âu Mỹ cũng nghiên cứu khả năng điều trị ung thư của hợp chất này.

Quyển sách "Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng" đúc kết kiến thức, thực nghiệm về hợp chất Fucoidan hỗ trợ điều trị ung thư.

Sau nhiều năm thực nghiệm y khoa, Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa nhận thấy, hợp chất Fucoidan hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch, có thể tấn công tế bào ung thư nhằm góp phần thúc đẩy chúng đi theo con đường Apoptosis tự hủy diệt. Bên cạnh đó, hợp chất này còn góp phần hỗ trợ ngăn chặn tái tạo mạch máu mới quanh tế bào ung thư (có thể cắt nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và oxy nuôi sống tế bào ung thư, hỗ trợ ngăn chặn tế bào lan rộng, di căn ra những vùng khác), góp phần giảm bớt tác dụng phụ do phương thức điều trị gây ra.

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa kể rằng lúc làm thực nghiệm về cách điều trị ung thư, quan sát tế bào ung thư dưới kính hiển vi, ông phát hiện đường viền mép ngoài của tế bào ung thư rất cứng. Đây là hình dạng điển hình của việc phát sinh cơ chế Apoptosis (tự hủy diệt). Thiết bị chuyên dụng phân tích cho thấy gen trong tế bào bị phá hủy một phần. Sulfate fucose là thành phần phát huy tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư của hợp chất Fucoidan chứa trong tảo biển. Rong biển Mozuku (tỉnh Okinawa, Nhật Bản) có khoảng 60% chất Fucose, 24% gốc Sulfate, cao gấp 5 lần so với tảo Kombu, độ thuần khiết cao.

Sở Nghiên cứu Khoa học tỉnh Okinawa tiến hành thí nghiệm cho 3 loại dung dịch cô đặc gồm tinh chất Fucoidan chiết xuất từ rong biển Mozuku, tảo nâu Mekabu (thuộc họ Undaria pinnatifida), sợi nấm Agaricus (Brazil) vào môi trường nuôi cấy tế bào ung thư bạch cầu có hình thái lơ lửng, không bám (HL 60) và môi trường nuôi cấy tế bào ung thư buồng trứng ở người (NOS 4). Đo kiểm tỷ lệ phá vỡ gen (đứt DNA), hiện tượng tấn công tế bào ung thư góp phần thúc đẩy chúng đi theo con đường tự hủy diệt diễn ra mạnh hơn khi dùng tinh chất Fucoidan với nồng độ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa cùng các đồng nghiệp tập trung nghiên cứu về lợi ích sức khỏe của hợp chất Fucoidan.

Ở giai đoạn ung thư giữa và cuối, tế bào ung thư tăng nhanh, gây di căn, nhiều mạch máu mới được tái sinh quanh tế bào ung thư. Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa cho hợp chất Fucoidan từ rong biển Mozuku và tảo nâu Mekabu vào môi trường nuôi cấy tĩnh mạch rốn tế bào nội mô của con người (HUVEC) với nồng độ khác nhau. Một nhóm HUVEC cho Phosphate Buffered Saline (PBS) và nước muối sinh lý tiến hành nuôi cấy để làm nhóm đối chiếu. Kết quả hai nhóm sử dụng hợp chất Fucoidan từ rong biển, tảo nâu có hiện tượng ức chế tái tạo mạch máu mới quanh tế bào ung thư. Nồng độ hợp chất Fucoidan cao hiệu quả hơn nồng độ thấp.

Để tăng hiệu quả của hợp chất Fucoidan, các bác sĩ còn pha chế hợp chất Fucoidan theo công thức tổng hợp gồm chiết xuất từ rong biển Mozuku, tảo nâu Mekabu và nấm Agaricus. Trong đó, loại nấm Agaricus (Brazil) với thành phần beta - glucan (một loại polysaccharide) được biết đến có khả năng hỗ trợ chống ung thư. Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa cho biết, từ năm 2002, nhiều bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị ung thư bằng hợp chất Fucoidan pha chế theo công thức tổng hợp có tác dụng tích cực, sức khỏe cải thiện.

Quyển sách "Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng" cung cấp thêm phương pháp hỗ trợ bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhân nam 80 tuổi ở Nhật bị ung thư dạ dày ở giai đoạn giữa và cuối. Do tuổi tác cao nên không phẫu thuật cắt bỏ ung thư mà được điều trị theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống (Quanlity of life - QOL). Đây là một trong những trường hợp bệnh nhân ung thư đã được ông ghi chép lại trong quyển sách "Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng". Phương thức trị liệu QOL góp phần ức chế hoạt động của tế bào ung thư, người bệnh vẫn có thể chung sống với tế bào ung thư (hay còn gọi là điều trị ung thư theo phương pháp ôn hòa). Sau hai tháng dùng hợp chất Fucoidan theo công thức tổng hợp, khối u to thu nhỏ dần. Bệnh nhân ăn uống dễ dàng, ít nôn mửa, khỏe hơn.

Trường hợp bệnh nhân nữ 30 tuổi ung thư buồng trứng, viêm màng bụng có dấu hiệu ung thư, trướng bụng dạng ung thư. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ kiến nghị chị điều trị bệnh theo phương pháp hóa trị, xạ trị nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, chị lại từ chối. Ông Daisuke Tachikawa tận dụng hết khả năng để chữa trị cho chị và cho dùng hợp chất Fucoidan. Hàng tháng, chị đến bệnh viện để điều trị hút dịch một lần. Sau khoảng một năm, xét nghiệm chỉ số chất chỉ điểm khối u CA 19-9 giảm. Buồng trứng bên trái có khối u cũng thu nhỏ dần sau hai năm, tế bào không có tiến triển theo biểu hiện ác tính. Tình trạng bệnh có dấu hiệu cải thiện và bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi để điều trị.

Ngoài những trường hợp trên, sách còn ghi chép kiến thức, công trình nghiên cứu về Fucoidan của Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa cùng những nhà nghiên cứu khác ở Viện nghiên cứu NPO (Nhật Bản). Những thông tin này có thể giúp cho bệnh nhân ung thư có thêm hy vọng, phương pháp hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kim Uyên